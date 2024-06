Bačić o arbitraži: Vlada je postupala na razini drugih zemalja pa i Mađarske

Podijeli :

Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić rekao je u utorak, referirajući se na MOL-ovo pokretanje arbitraže protiv Hrvatske, da je Vlada mjerama za vrijeme i nakon pandemije ograničavala cijene energenata kako bi zaštitila građane i gospodarstvo što su radile i druge EU zemlje.

“Postupanje Vlade bilo je na razini postupanja brojnih država članica Europske unije pa tako i mjera koje je za zaštitu svojih građana, državljana i gospodarstva poduzimala Vlada Republike Mađarske”, rekao je Bačić nakon sastanka parlamentarne većine na kojemu je jedna od tema bilo MOL-ovo pokretanje arbitražnog postupka protiv Hrvatske zbog mjera nametnutih tržištu plina 2022. i 2023. godine.

Ocjenjuju, dodao je, da je njihov postupak bio u skladu s mjerama koje odgovorne države povlače u iznimnim kriznim vremenima, a to je bilo vrijeme pandemije covida-19, a potom i ruske agresije na Ukrajinu zbog čega je u Hrvatskoj i u svijetu nastupila energetska kriza.

Vezano za kaznenu prijavu koju je prije izbora zbog zlouporabe položaja, trgovanja utjecajem i protuzakonitog ulaska migranata protiv premijera Andreja Plenkovića ponio Domovinski pokret (DP) a danas ju je odbacio Uskok, Bačić je rekao da su takav ishod i očekivali.

Kaznenu prijavu DP-a koji je sada s HDZ-om na vlasti, Uskok je odbacio uz obrazloženje da u prijavi nema bitnih obilježja kaznenih djela.

Kaznena prijava DP-a neće remetiti odnose u parlamentarnoj većini

Upitan daje li to novi vjetar u leđa u odnosima HDZ-a i DP-a, Bačić je rekao kako je to premijer spomenuo na kraju sastanka, ali to nisu previše komentirali.

Ocijenio je kako su takav ishod i očekivali pa bi bilo bolje da je ta prijava bila povučena, ali i poručio kako to neće “ni na kakav način remetiti odnose u parlamentarnoj većini”.

Vezano za prijedlog Mosta koji traži osnivanje istražnog povjerenstvo o radu Stožera za vrijeme covida, Bačić je ocijenio kako je otvaranje rasprave o nečemu što je u Hrvatskom saboru raspravljeno i glasovano pokušaj umetanja kako bi se narušili odnosi u vladajućoj većini.

Za Domovinski pokret, koji je za vrijeme pandemije zagovarao istražno povjerenstvo, Bačić je rekao da će glasovati onako kako su se dogovorili na vladajućoj većini te dodao da će prijedlog biti odbačen.

Turudić poziva iskusne odvjetnike da pomognu u novoj arbitraži s MOL-om

“Ulaskom u parlamentarnu većinu postoje teme na kojima se ne moramo do kraja složiti, ali uvjet funkcioniranja svake parlamentarne većine jest djelom i kompromis. Neke teme moramo biti spremni prihvatiti ako nam je cilj da Vlada i dalje nastavlja raditi”, istaknuo je.

Bačić je dodao kako su u tom kontekstu kolegama jasno iskomunicirali sve ono što su napravili.

Pala prodaja nekretnina

Osvrćući se na pad prodaje nekretnina za 40 posto u prvom kvartalu, ministar je rekao da se prema prikupljenim podacima pad prvenstveno odnosi na nekretnine čije su cijene niže, što znači da je kod dijela građana niže platežne moći doista došlo do pada broja kupoprodaja, a osnovni razlog je rast cijena nekretnina.

Kao razloge Bačić je naveo da su stranci većom potražnjom podigli cijenu, a što se dogodilo zbog ulaska u EU, a uz to veliki dio nekretnina plaćen je u gotovini. Također porasla je cijena radova, usluga i roba na građevinskom tržištu kao posljedice rasta cijena energenata.

“U prvih 10 godina svaka država članica EU-a, pogotovo sredozemne države, zabilježile su rast cijena nekretnina između 15 i 20 posto. Mi na to nismo bili imuni i nama se to dogodilo”, ustvrdio je.

Najavljen nacionalni plan stambene politike

Kako bi reagirali na rast cijena nekretnina u Hrvatskoj, Bačić je najavio da će resorno ministarstvo napraviti nacionalni plan stambene politike, odnosno prvu stambenu strategiju u 34 godine hrvatske državnosti, a koja će biti predstavljena prije ljetne stanke Vlade.

Bačić je govoreći o dugu prema veledrogerijama koji je porastao na rekordnih 600 milijuna eura, podsjetio kako je Vlada već u nekoliko navrata intervenirala, a tako će i sada te će čuti stav ministra zdravstva i HZZO-a.

Na izjavu predsjednika SDP-a Peđe Grbina da od gospodarskog rasta koristi ima samo HDZ, Bačić je rekao kako se time pokušavaju omalovažiti uspjesi Vlade, ocijenivši da je Grbin prespavao izbore kada su građani rekli “da ne žele da im SDP krade budućnost”.

