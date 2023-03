Bačić povodom zagrebačkog potresa: Na zamjenskim kućama nismo položili ispit

Podijeli :

Igor Soban/Pixsell

Osim obnove Banovine, novom ministru graditeljstva Branku Bačiću u fokusu je i obnova Zagreba, koji još duže čeka obnavljanje oštećenih zgrada nego njemu bliske županije. Rok za korištenje novca iz Fonda solidarnosti se bliži, a o dosad napravljenom Bačić se osvrnuo na press konferenciji.

Bačić je na početku press konferencije podsjetio da se bliži godišnjica zagrebačkog potresa. “Mi smo u međuvremenu, danas je dva mjeseca da sam ministar, napravili niz aktivnosti čija je svrha bila ubrzanje obnove. Donijeli smo novi zakon, program mjera kao temeljni provedbeni akt. Ministarstvo je i uovom trenutku u procesu ustrojavanja i rekonstrukcije. Preuzeli smo fond za obnovu i Državni ured za obnovu”, kazao je ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić.

“Naš plan koji smo najavili kada sam preuzeo Ministarstvo a to je da ćemo do kraja lipnja potrošiti novac iz Fonda solidarnosti, da ćemo do kraja listopada, početka zime zbrinuti svih naših 6258 sugrađana koji su u kontejnerima i da ćemo pored toga pokrenuti cjelokupnu obnovu”, rekao je Bačić, prenosi tportal.

Za nekonstrukcijsku obnovu u Zagrebu zaprimljeno je 4521 zahtjeva, a riješeno je 2134 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu, pobrojao je Bačić.

“Za konstrukcijsku obnovu zaprimljeno je 1951 zahtjeva, a 23 zgrade i kuće su završene”, dodao je.

Bačić izračunao kako do lipnja potrošiti 1,3 milijarde eura za obnovu Tri godine od potresa, a obnove u Zagrebu nema: “Da nam bar daju neku nadu”

“Vrijednost svih radova u Zagrebu je 2,3 milijarde eura”, kazao je ministar.

“Na zamjenskim kućama u Zagrebu nismo položili ispit”, priznao je Bačić.

Pobrojao je škole i druge zgrade u Zagrebu koje su završene, a spomenuo je i radove na KBC Merkuru i KBC Sestre milosrdnice.

“Najzahtjevniji projekt je obnova zagrebačke katedrale, tu je i obnova samostana svetog Franje koji je izninmo zahtjevni projekt. Kao i obnova Hrvatskog povijesnog muzeja”, kazao je Bačić.

Što se tiče infrastrukture, završeno je 45 projekata. “Obnova klizišta, pješački Savski most, obnova županijske ceste u Jakovlju kao i most Krašić…”, pobrojao je Bačić.

“Provodimo projekt i nabavu za 500 drvenih montažnih kuća, prvenstveno su namjenjene onim koji su u kontejnerima i tamo ćemo smjestiti one kojima neće biti gotove zamjenske kuće ili koji nemaju pravo na obnovu”, rekao je Bačić.

Govorio je i o samoobnovi i pozvao građane da se uključe.

Kazao je da je na području Zagreba bilo 67 kontejnera, no da se zbrinulo već 9 obitelji. “Zakonom smo uveli Državne nekretnine. One na području Sisačko-moslavačke i Zagreba uređuju 216 zapuštenih stanova. Oni su najvećim dijelom u Zagrebu i bit će namjenjeni za stambeno zbrinjavanje. Bit će za stambeno zbrinjavanje građana koji su u kontejnerima ili su u zgradama koje ulaze u konstrukciju obnovu. Kako će se zgrade obnavljati, tako će se vraćati u njih, a u stanove će ulaziti drugi građani”, pojasnio je Bačić, dodavši da će im plaćati i režije od 100 do 160 eura.

“U ove tri godine isplaćeno je 422.300 eura za obnovu. Pred nama je ubrazanje obnove, završit ćemo projektiranje zamjenskih kuća na području Zagreba. Ne mogu obećati da će svaka biti u izgradnji, 100 će ih bit u izgradnji. Isplatit će se sva srdstva za nekonstrukciju obnovu do kraja 2023. Isplatit ćemo sve zahtjeve za konstrukciju obnovu. Naš je plan 100 zamjenskih kuća, 250 zgrada i kuća u konstrukcijskoj obnovi i 350 zgrada i kuća u nekonstrukcijskoj obnovi”, kazao je Bačić.

