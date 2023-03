Tri godine od potresa, a obnove u Zagrebu nema: “Da nam bar daju neku nadu”

Podijeli :

Ovoga tjedna bit će tri godine od potresa koji je u točno 6 sati i 24 minute pogodio Zagreb i okolicu. 5,5 po Richteru probudio je Zagreb u to nedjeljno jutro, odnio jedan život i za sobom ostavio ogromnu materijalnu štetu.

Vlast je tada obećala brzu obnovu, no toliko vremena kasnije – tvrde da u Zagrebu imamo oko 2.100 obnovljenih kuća i zgrada. Većinom je riječ o nekonstrukcijskoj obnovi odnosno popravcima. Ministar graditeljstva Branko Bačić svoje će poruke Zagrebu i okolici poslati u utorak, a mi smo dan proveli u centru, Markuševcu i Čučerju gdje se ljudi kažu osjećaju – zaboravljeno.

Tri godine kasnije, u centru glavnog grada možda se i vide skele, no nemojte da vas zavaraju, kažu stanovnici Zagreba. To što se radi je, uvjereni su, i sporo i premalo.

Skele mjesecima stoje

“Ma kakva obnova, ništa od toga. Skele? Ma to stoji već mjesecima”, kaže jedna Zagrepčanka.

U Ministarstvu kažu da je dosad u Zagrebu dovršeno više od 2 tisuće zgrada – no zvuči to bolje nego jest, jer više od 90 posto toga je samo – popravljeno, a ne i konstrukcijski obnovljeno.

“Rodom sam iz male sredine koja je još gore stradala u potresu, ali mislim da Zagreb predugo čeka”, smatra jedan prolaznik na glavnog gradskom trgu.

“Čini mi se da se sad pomiče, naročito jer idu izbori, sad će sto posto, budite uvjereni”, kaže drugi.

“Kad trebaju djela, samo svi kao magla nestanu, ali Bog vidi sve”, smatra jedna prolaznica.

U Čučerju i dalje isto

Desetak kilometara od centra, u Čučerju, u crvenom je kuća supružnika Šušković. Žive kod sina i nakon svega osjećaju se, kažu, potpuno zaboravljeno jer dobro znaju da ni jedna zamjenska kuća na zagrebačkom području još nije izgrađena.

“Nikako! Evo držimo se još malo, ne znam dokle, samo se nadamo da nam već jedanput nešto obnove, a ne samo da se priča a ništa ne radi. Sad koji se promijenio ministar? Treći? Da nam daju bar novce da nam daju bar neku nadu, ovako nemaš nadu, kaj, tri godine, kaj to nije sramota!”, kaže Nevenka Šušković iz Čučerja.

Odustali su kažu od čekanje države pa su odlučili pokušati sa samoobnovom, budući da im sada obećaju novac unaprijed. “Nek nam daju, zato smo dali sve papire i sada bi nam trebalo sjesti na račun ali nema računa, nema na računu ništa”, dodaje.

“Prva kuća koja je pala za rušenje je moja”, kaže Vid Budek. I to prije dvije godine, no u dvorištu bračnog para Budek u markuševečkom Popovcu od tada vlada praznina i neizvjesnost.

Dok žive u dozidanoj garaži nikako, kažu, ne mogu dobiti informaciju kada će im početi gradnja zamjenske kuće. “Pa zove me, pa mulja me, pa gledajte ja sam mogao ići odavde, taj jadan novac koji sam imao, na to sam potrošio, ali to nije za stanovati, niti imam kam drva… Ne znam više kaj da napravim, dal’ da upucam više sam sebe, jer nemate više kome kaj reć’. Evo tu dolje je bio Bačić, ljudi su mu svašta rekli, a da mi više tri godine mijenjamo četiri ministra…”, razočaran je Budek.

Zabrinuti susjedi

Zabrinuto iz svog dvorišta supružnici Brkić pak promatraju sinovu kuću. Potres ju je ubacio u crveno i misle da je odavno trebala biti srušena jer prijeti kućama okolo.

“Bojim se kuća se nagnula, da ne bi ovi susjedi nastradali, razumijete, mi smo predali za rušenje i sad čekamo. Se ima tu kaj reć’, sve je očito, čeka se da se tu netko nastrada da se ona sruši sama”, kaže Vesna Brkić iz Markuševečkog Popovca.

Zagrebu i okolici koje više ne zanimaju opravdanja, a teško vjeruju i u obećanja. Ministar Bačić svoje će reći, najavljeno je, u utorak.

