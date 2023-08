Bačić: “Prema svakome treba na isti način postupiti. Nema odstupanja ni milosti”

Podijeli :

Zeljko Hladika / PIXSELL

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić rekao je o slučaju bespravno izgrađene vile u vlasništvu šefa Hrvatske elektroprivrede Frane Barbarića, koju vlasnik još nije srušio, da se prema svakome treba postupati jednako, pa i prema direktoru javnog poduzeća.

“Bespravna gradnja je bespravna gradnja, neovisno tko nju gradi. Prema svakome u ovoj državi treba na isti način postupiti. I prema meni kao resornom ministru, i prema bilo kome drugome pa i prema direktoru javnog poduzeća. Tu, za mene, nema ostupanja niti milosti”, rekao je Bačić na pitanje novinara nakon sjednice Vlade.

Duboke anomalije hrvatskog turizma: Tko je obitelj, a tko dragi, nelegalni gost? Na legalizaciji bespravne gradnje država zaradila skoro 130 milijuna eura Doznajemo: Šef HEP-a još nije uklonio svoju nelegalnu vilu. Stigla mu prva kazna

Upitan kakva se poruka šalje da se direktor javnog poduzeća i član HDZ-a, ‘drugi put oglušuje na kazne državnog inspektorata i rješenje inspektorata o rušenju kuće na Hvaru’, i smatra da li on treba odstupiti od dužnosti u stranci i HEP-u, Bačić je rekao da će Barbarić morati postupiti zakonu.

U slučaju da ne postupi po rješenju državnog inspektorata, onda će država o svome trošku povesti radove rušenje, koje će Barbarić morati platiti, dodao je.

“O njegovoj moralnoj i drugoj odgovornosti, to će on sam morati rješavati. (…) O njegovoj poziciji ja niti ne odlučujem, to je, prije svega pitanje za Barbarića, i ja mislim da treba postupiti sukladno rješenju. Ja bih tako napravio”, naglasio je Bačić.

Prvih 12 zgrada u Sisačko-moslavačkoj županiji bit će gotovo u listopadu

Ministar Bačić izvijestio je i da će prvih 12 zgrada, od ukupno 26 koliko ih se gradi u Sisačko-moslavačkoj županiji nakon potresa, biti gotovo u listopadu, a u njih će se useliti i oni koji su trenutno u kontejnerskim naseljima.

Od toga – osam zgrada u Petrinji i četiri u Glini, a imaju ukupno 180 stanova.

Odgovarajući na pitanje novinara zašto je dijelu građana koji su smješteni u kontejneru nedavno najavljeno da će biti smješteno u toplice, Bačić je pojasnio da nisu svi građani u kontejneru ostvarili pravo na obnovu, ali i da će oni biti stambeno zbrinuti.

“Svim sugrađanima u kontejnerima želimo poručiti da će biti zbrinuti. Kao što smo rekli, u kvalitetnim smještajnim jedinicama”, poručio je Bačić.

Oni koji nemaju pravo na obnovu, bit će smješteni u visokoenergetskim montažnim kućama, koje će biti smještene na lokacijama sadašnjim kontejnerskim naseljima. No, prethodno je potrebno isprazniti kontejnerska naselja, na čije će lokacije biti montirane visokoenergetske kuće.

“Neka ne brinu, svi će biti zbrinuti ili u zgradama ili u kućama”, rekao je Bačić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nova varijanta korone brine znanstvenike, neki zagovaraju ponovno uvođenje maski Prije gašenja automobila obavezno napravite jednu stvar, popravak može biti skup