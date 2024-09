Bačić: Priznajem da je Zoran Milanović predsjednik Republike, ali nadam se ne još dugo

Podijeli :

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić razgovarao je s našom Jelenom Bokun o curenju informacija iz DORH-a, o Milanoviću, porezu na nekretnine...

Ministar Bačić naglašava kako je jedan od temeljnih ciljeva novog poreza na nekretnine omogućavanje priuštivog stanovanja. “Sad to nije slučaj s obzirom na to da 40 posto ukupnog stambenog fonda u Hrvatskoj nije u funkciji stanovanja iako su izvorno građeni za stanovanje”, objašnjava.

“Drugi razlog je činjenica da želimo jedan dio prihoda naših sugrađana, koji je danas, rekao bih, porezna oaza, a to je to kratkoročno iznajmljivanje, više porezno opteretiti kako bi mogli omogućiti lokalnoj samoupravi da rastereti porezni pritisak na rad. Mislim da je to sjajan pristup da izjednačimo, koliko god je moguće poreznim stopama, prihode naših sugrađana”, smatra Bačić.

Ministar kaže kako se ne zanosi mišlju da će novi porez riješiti stambene probleme kroz mjesec, dva.

“S druge strane želimo i Zakonom o upravljanju i održavanju višestambenih zgrada ograničiti predkategorizaciju i prenamjenu stambenog prostora u kratkoročni najam.”

Neki predbacuju da je veliki teret pao na jedinice lokalne samouprave, no ministar se ne slaže, već ističe da su im time omogućili poseban alat “s kojim mogu balansirati na najbolji mogući način kako bi ili održali prihode ili čak povećali svoje prihode”.

Curenje informacija iz DORH-a

Bačić se osvrnuo i na uhićenja HDZ-ovog gradonačelnika Ivana Šarića i bivšeg predsjendika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića te na optužbe oporbe da su doznali da će im USKOK pokucati na vrata pa su orije toga podnijeli ostavke.

“Znam da su i prije curile informacije izvida, čemu smo se mi kao stranka protivili i tvrdili smo da nije dobro da mali i uski krug raspolaže informacije o istragama i da nije dobro da u medijima završavaju podaci koji su mnoge ljude deskreditirali, bez da je itko znao da se izvidi provode. To nije dobro i ja to osuđujem. Mislim da je na državnom odvjetniku da se provode postupci i utvrđuje kako je do toga došlo.”

Ministar pravosuđa Damir Habijan nedavno je rekao da ne priznaje Zorana Milanovića kao predsjednika RH, a Bačić kaže da nije ni čuo za to.

“Nisam to pročitao. Nisam čuo što je rekao ministar pravosuđa. Damir Habijan je ministar i odvjetnik i jako je dobro upoznat s Ustavom RH i sa zakonima RH. Ne znam u kojem kontekstu i kako je to rekao. Jedno je što se ja osobno ne slažem s načinom rada predsjednika Republike. Ne slažem se s njegovim načinom rada, s njegovom komunikacijom, odnosom prema drugim institucijama. Ja priznajem da je Zoran Milanović predsjednik Republike, ali nadam se ne još dugo.”

