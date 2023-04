Podijeli :

N1 / Anka Bilić Keserović

Predsjednik Zoran Milanović prozvao je danas Vladu zbog Izvješća o obrani.

“Vodeći se ustavnom dužnošću i brigom za redovito i usklađeno djelovanje te stabilnost državne vlasti, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović smatra nužnim ukazati na nezakonitosti, propuste i neistine u Godišnjem izvješću o obrani za 2021. godinu, a o kojemu će Hrvatski sabor raspravljati na aktualnoj sjednici…

Budući da je Predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik OSRH redovno i neposredno izvještavan o stanju u sustavu obrane, sam sadržaj Godišnjeg izvješća ocjenjuje problematičnim i s puno propusta, štoviše, u pojedinim dijelovima neistinitim jer falsificira činjenice. U Godišnjem izvješću posve je prešućen problem sustavnog nedostatka opreme i naoružanja, iako se radi o kritičnom stanju koje može ugroziti obrambenu sposobnost OSRH. Prešućivanjem, zapravo falsificiranjem te najvažnije teme kada je riječ o stanju obrane, Vlada smišljeno dovodi u zabludu i saborske zastupnike koji bi trebali raspravljati i odlučivati o Godišnjem izvješću”, navodi se među ostalim u priopćenju predsjednika.

Banožić: Nema friziranja!

“Nema se što frizirati. U izvješću su jasni podaci koji jasno govore o stanju u Hrvatskoj vojsci, broju ljudi… To je sinteza svega. Stanje koje se odnosi na materijalno-tehnički dio nisu dio izvješća i on ih ne može komentirati na ovakav način… Svaka rečenica izvješća je provjerljiva jednostavnim control C – control past”, rekao je ministar obrane Mario Banožić nakon sjednice Vlade.

Dodao je da sigurnost vojske nije ugrožena. “Ne znam zašto predsjednik uporno želi prikazati da je ugrožena. Radimo na poboljšanju vojske, a to njemu očito smeta. Pogotovo kad se vidi da u svom mandatu nije ništa napravio za vojsku”, napomenuo je.

