Podijeli :

Izvor: Ilustracija/Unsplash

U Općini Pićan u Istri je odlučeno kako se ubuduće neće moći graditi stambene kuće s ravnim krovovima, jer nagrđuju identitet Istre. Građevinsku dozvolu za ravan krov će moći dobiti samo ugostiteljsko-turističke kuće – prvenstveno kuće koje grade firme.

Vijećnici Općine Pićan jednoglasno su usvojili pete izmjene i dopune Prostornog plana. Prilikom pisanja novog Prostornog plana su razmatrani i zahtjevi građana, koji su se najviše odnosili na izmjenu građevinskih područja i omogućavanje gradnje sunčanih elektrana u izdvojenim područjima poduzetničkih zona Pićan Jug i Jurani. Provedene su i dvije javne rasprave, piše Glas Istre.

Prosvjed pred Ministarstvom: “Ako se šutnja nastavi, naravno da će biti štrajka” Električar otkrio koji uređaj u kući troši najviše struje

Kako je istaknula Eli Mišan, odgovorna voditeljica izrade prijedloga plana iz pulske tvrtke Urban plan d.o.o., zbog zahtjeva višeg plana i nepovoljne demografske slike, nije moglo biti širenja građevinskog područja pa se išlo na relokaciju. Mateo Slivar (nezavisni) pitao je u kojim je naseljima smanjivano, a u kojima povećavano područje – Mišan rekla da su i povećavanja i smanjivanja bila podjednako u svakom pojedinom naselju i to ukupno oko jedan hektar. Iznimka je Grobnik gdje nije bilo zahtjeva.

Ivan Franković (IDS) je postavio pitanje o tretiranju bazena, na što je Mišan rekla da se oni do 100 četvornih metara ne računaju u ukupnu izgrađenost parcele, što indirektno omogućava manje nadograđivanje postojeće građevine.

Pojašnjenje odredbi o kosim i ravnim krovovima

Branko Ružić (ID) i Antun Selar (HDZ) tražili su pojašnjenje odredbi o kosim i ravnim krovovima, naročito u kontekstu kuća za odmor privatnih iznajmljivača, na što je Mišan rekla da se zbog zaštite lokalne tradicionalne arhitekture, odnosno stava Zavoda za prostorno uređenje, stambene građevine mogu graditi samo s kosim krovovima, te da ravni krovovi mogu biti na zgradama ugostiteljsko-turističke i poslovne namjene.

Koje grijanje je najbolje?

Selar je tražio pojašnjenje što u slučaju kad se izgradi kuća s apartmanima za turizam, s ravnim krovom, a nakon nekog vremena vlasnik odustane od turističke djelatnosti i odluči živjeti u toj kući.

“To je objekt ugostiteljsko-turističke namjene. Mnogi gradovi i općine ograničavaju izgradnju ravnog krova, a u tom slučaju bi mogli, kroz neku rekonstrukciju, dobiti dozvolu i za stambenu građevinu. Međutim i za prenamjenu objekta, odnosno za slučaj rekonstrukcije, treba tražiti građevinsku dozvolu”, odgovorila je Mišan.

Nagrđuju identitet Istre

Općinski načelnik Dean Močinić dodao je kako se kod njih u općini, kod dobivanja uvjeta, odmah vidi da se gradi poslovna zgrada, pa i komunalna naknada ide kao i svim poduzetnicima, mjesečno, a ne kao kućanstvima jednom godišnje. Pojasnio je da, ako se zatraži prenamjena objekta, od ugostiteljsko-turističkog, jer tako se zovu kuće za turističko iznajmljivanje, morat će se izgraditi i kosi krov, a Branko Ružić i Mišan složili su se oko toga da kuća s ravnim krovom nagrđuje identitet Istre.

“Ako gradiš stambenu kuću, obiteljsku ili više obiteljsku i po pravilniku o domaćinstvu kategoriziraš kao građevinu za iznajmljivanje, ona mora imati kosi krov, zato što je dobila dozvolu kao stambena. Ako se odmah gradi, kao ugostiteljsko-turistička kuća, to su prvenstveno one kuće koje grade firme, ne pojedinci, ona može imati ravni krov. Do sada se moglo zidati bilo koju i bilo kakvu kuću, bilo koje namjene. Toga više nema. Postrožujemo postojeći Prostorni plan”, zaključio je Daniel Stanić, predsjednik Vijeća.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.