“Propalo je okupljanje na ljevici, Možemo i ne razumije što je to ljevica”

Saborski zastupnik i predsjednik HSS-a Krešo Beljak gostovao je u N1 studiju gdje je komentirao moguće predizborne koalicije.

“Propalo je i okupljanje na ljevici jer je Možemo odustao. Stvorit će se četiri jake oporbene liste, ali to nije dobro. To su Most i partneri, Domovinski pokret, Možemo i SDP sa svojim partnerima. Tu su još i Centar i Socijaldemokrati, svašta tu može biti. Nećemo proći izborni prag u svim jedinicama, a onda će svi ti glasovi otići HDZ-u”, kaže Beljak.

Smatra da HDZ neće imati dovoljno, ali kaže da, dok je on na čelu HSS-a, opcija koaliranja s HDZ-om nije moguća. “Sa SDP-om postoji opcija. Mi smo s njima surađivali i prije i na nacionalnoj i na lokalnoj razini. Zašto bismo to napravili? Jer je to put do pobjede. Možemo to ne razumije, SDP je malo iskusnija stranka. Možemo vjerojatno misli još jedan mandat provesti u oporbi pa preuzeti cijelo lijevo biračko tijelo, ali to im neće uspjeti jer im već u Zagrebu ide loše”, objasnio je.

Dodao je da sa SDP-om razgovara cijelo vrijeme. “Konkretnih razgovora nije bilo, ali svakodnevno smo u kontaktu tako da je to formalnost. razgovaramo o politikama. Mi ćemo se lako dogovoriti. Mi nismo stranka koja traži pozicije u institucijama kao HSLS. Mi, kao i SDP, želimo mijenjati društvo”, tvrdi Beljak.

“Ulazak HSS i Katarine Peović bi zaokružilo tu priču i to bi bila jedna prava lijeva opcija za razliku od stranke Možemo koji nisu lijeva opcija, oni su neka zelena opcija, bojim se da oni ne razumiju što je ljevica”, rekao je.

O tome kada će bit izbori kaže da ne zna kad bi to moglo biti. “Kada to njegovi medijski poltroni koje je uspio kupiti, a vi to niste, puste onda ćemo znati”, dodao je.

Beljak je ukazao na jednu odluku vladajućih. “Vlada je dala 200 milijuna eura pomoći Ukrajini. To je milijardu i pol kuna, da smo to dali za borbu protiv inflacije ona ne bi bila tolika. Pa kakva smo mi to svjetska sila da dajemo milijardu i pol kuna pomoći Ukrajini”, zapitao se.

