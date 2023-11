Beljak: Uhićenja su pokušaj da se zasjeni nešto krupnije, a to je sramota DORH-a

Podijeli :

Krešo Beljak, predsjednik HSS-a i saborski zastupnik bio je gost Newsrooma. Tom prilikom osvrnuo se na odluku Visokog kaznenog suda koji je odlučio da je knjigovodstveno-financijsko vještačenje KPMG-a Poljska, koje predstavlja ključni dokaz protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i ostalih osumnjičenih, izbačeno iz spisa.

Podsjetimo Visoki kazneni sud je odlučio da je knjigovodstveno-financijsko vještačenje KPMG-a Poljska, koje predstavlja ključni dokaz protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i ostalih osumnjičenih, izbačeno iz spisa. Na tu situaciju osvrnuo se i Krešo Beljak koji za sve krivi aktualnu vlast, odnosno HDZ.

“To je mafijaška organizacija i dokle god bude budala koje glasaju za HDZ, to će tako biti. Svi su iznenađeni, uvrijeđeni, nitko ništa ne zna i stvari idu svojim tokom. Kriminal ide svojim tokom, krađa države se nastavlja, a oni su i dalje vodeća stranka”, rekao je Beljak.

“S tim da je ovo danas pokušaj da se zasjeni ono što je puno krupnije, a to je sramota Državnog odvjetništva na slučaju Todorić”, dodao je. Beljak je istaknuo da je u slučaju Agrokor HDZ omogućio, kako navodi, legalnu pljačku nečije imovine.

“To je zakonska pljačka i što će biti kada se to izgubi, ako se izgubi, ne znam koliko će to trajati, onda će Todorić, ako poživi do kraja presude, ostvariti svoj san, a to je da konačno ima cijelu Hrvatsku jer će Hrvatska bankrotirati i on će postati vlasnik cijele Hrvatske”, objasnio je Beljak.

Beljak je istaknuo da u hrvatskom društvu najviše nedostaje odgovornosti onih koji rade određeni posao te da netko mora odgovarati za milijun i 200 tisuća eura.

“Dok taj netko ne odgovara svojom imovinom, zatvorom ili bilo čime, događat će se takve stvari. Nema odgovornosti, nije naše nego državno, a u biti jest naše. Od svih tih spektakularnih uhićenja, afera, bačenih novaca državnih obveznika u zatvoru je završio Ivo Sanader i još nekolicina njih anonimnih, to je sramota”, kazao je Beljak.

“HDZ je stranka koja je zlo i koju treba što prije maknuti s vlasti i s političke scene. Oni nisu politička stranka, nema ideologije, nema onoga o čemu su svi oni danas govorili. Ne postoji ideološka stranka HDZ, oni nisu ni lijevo ni desno, to je stranka koja se organizirala radi osobne koristi i osobnih interesa svih pojednaca koji su njihovi članovi. Od toga da će netko zaposliti svoju kćer ili ženu kao čistačicu do milijardi u INA-i i sve je to skupa HDZ”, dodao je Beljak.

Beljak je odgovorio na pitanje postoji li mogućnost koalicije HSS-a i HDZ-a te da ta opcija nije opcija sve dok je on na čelu HSS-a.

“Zato me i dalje pokušavaju srušiti, ali neće ići”, kazao je Beljak.

