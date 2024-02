Benčić na prosvjedu: “Nemojte ići u Njemačku, nemojte ići u Irsku. Vi niste oni koji trebaju otići, to je HDZ”

Podijeli :

Prosvjed 11 oporbenih stranaka pod nazivom "Dosta je! Odmah na izbore" održava se danas na Trgu svetog Marka u Zagrebu.

Prva je na prosvjedu govorima Sandra Benčić iz Možemo. “Dobrodošli na najveći prosvjed na Markovom trgu ikad! Ima nas na tisuće! Ovo je potvrda što možemo u samo tjedan dana, zamislite što možemo u narednim mjesecima. Zato danas neću govoriti o Plenkoviću, Turudiću i HDZ-u. Zato ću pročitati poruku jedne naše sugrađanke”, rekla je Benčić pa pročitala priču žene kojoj je obitelj otišla u inozemstvo.

“Dolazim na prosvjed jer su mi članovi obitelji morali tražiti sreću van Hrvatske. Brata nisam vidjela pet godina, a najstariju sestru četiri godine. Ovdje nemaju što tražiti”, pročitala je Benčić pismo jedne prosvjednice.

“Je l’ nam svega dosta? Je l’ nam dosta da nas gaze? Je l’ nam dosta nepravde. Ljudi, ne mora nam biti tako. To se može promijeniti. Sve su nam pokrali, ali nisu nam ukrali nadu da može biti bolje. Da možemo biti zemlja u kojoj se obitelj ne mora zadužiti do groba da im djeca mogu imati krov nad glavom. Možemo biti zemlja u kojoj zarađuju oni koji žive od rada, oni koji stvaraju i proizvode. Oni koji svoju muku ugrađuju u društvo, a ne mešetari i nečiji kumovi koji na nama parazitiraju godinama. Možemo biti zemlja iz koje se ne odlazi da bi se preživjelo, nego zemlja u koju se dolazi da bi se dobro živjelo. Nemojte ići u Njemačku, nemojte ići u Irsku. Izađite na birališta, neka odu oni koji trebaju. Vi niste oni koji trebaju otići, to je HDZ”, rekla je Benčić.

