Benčić otkrila s kim su spremni formirati Vladu: “Dobijem alergiju…”

Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić gostovala je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirala reformu zdravstv i prosvjed koji za 18. ožujka najavljuju liječnici, zahtjev za smjenom glavne održavne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek, ali i moguću koaliciju sa strankama oporbe.

“Radi se o razumnim zahtjevima liječnika koje već jako dugo postavljaju, a postavljaju ih ne kao pitanje poboljšanja svojih materijalnih prava nego uvjet reforme primarne zaštite koja je ruinirana u posljednjih 20, 30 godina. Ona je temelj javno zdravstvenog sustava i jačanje uvjeta rada i osiguranje toga da mladi liječnici žele ostati u toj struci je ključno da bi ozdravio primarni zdravstveni sustav”, rekla je pa dodala:

“Beroševa reforma ide u skroz suprotnom smjeru od onoga što liječnici govore, ali i mi kao opozicija u Saboru. U samoj toj reformi postoje elementi koji će ju još više oslabiti. Reforma je promašena, to i Vili Beroš zna. Zna da to nije reforma i zna da ima grešaka. Imali su više od 6 godina da pripreme nešto što bi se zvalo reforma zdravstvenog sustava”, rekla je saborska zastupnica Sandra Benčić.

Navodi kako smo opteretili primarnu zdravstvenu zaštitu i time uništili sustav.

“Liječnici primarne zaštite više nemaju položaj koji su imali nekad, nemaju uvjete za rad i pristojne plaće. Zbog administracije se ne mogu posvetiti pacijentima koliko bi trebali. Tu bi se trebalo obavljati 90 posto problema. Primarna zdravstvena zaštita je počela funkcionirati samo kao izdavanje uputnica za specijalištičke preglede. S ovom količinom novca u sustavu, trebali bi imati puno bolje ishode”, rekla je Benčić te je dodala: “Mi ćemo sigurno podržati prosvjed jer sve ovo što je rečeno je rekla i naša zastupnica Ivana Kekin. Ono što liječnici žele je ono što je ključno za ozdravljenje zdravstvenog sustava”.

Smjena Hrvoj Šipek

Benčić se dotakla i zahtjeva za smjenom glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek.

“Jučer je Možemo s SDP-om imao press konferenciju na temu prijedloga zakona kojim bi se obranila prodaja potrošačkih dugova građana pa smo podnijeli zaključak kojim se obvezuje Vlada na razrješenje glavne državne odvjetnice. Problem je kad dva puta ne govorite istinu u Saboru, a glavna ste državna odvjetnica. Jasno je da ne možete imati povjerenje građana. Ako građani ne vjeruju u pravosudne institucije cijeli pravosudni sustav nema smisla”, tvrdi Benčić.

“Vjerujem da i neki koalicijski partneri HDZ-a ovo ne mogu podržati. Opoziv glavne državne odvjetnice može pokrenuti jedino Vlada prijedlogom u Saboru. Lista uvjeta za razrješenje je poprilično široka, duga i intepretativna. Mislim da je dio institucionalne kulture DORH-a taj da se libe i da su malo pod ručnom kad je s druge strane kao tuženik državno tijelo ili visoki dužnosnik. To se vidi na slučajevima smrti migranata na granici za koje Europski sud tvrdi da DORH nije provodio istragu. A zašto nije? Jer je s druge strane država”, rekla je Benčić.

Koalicija s oporbenim strankama

Komentirala je i moguću koaliciju s oporbenim strankama.

“Dobijem alergiju kad čujem da se trebaju zaboraviti ideološke razlike kao da to nije bitno za politiku. Skup vrijednosti koje zastupaš zove se ideologija. Bez ideologije nema politike. To što mi zastupamo je krajnje inkompatibilno s nečime što zastupa Most ili Građanski pokret, i u ekonomskom i društvenom smislu. Nije cilj samo maknuti HDZ nego stvoriti bolje društvo. Koalicija koja nema zajedničke vrijednosti i nije politički kompatibilna neće trajati duže od godinu dana. Spremni smo formirati Vladu samo s onima lijevo od centra”, zaključila je Benčić.

