Situaciju s glavnom državnom odvjetnicom Zlatom Hrvoj Šipek i druge političke teme u N1 Studiju uživo komentirao je saborski zastupnik i predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

“Ona (Hrvoj Šipek) mora otići, to je jasno. Ali to ne ovisi o nama, nego o HDZ-u koji ju je birao. I tu pada u vodu priča o neovisnosti pravosuđa, njenoj neovisnosti i svih tih floskula. Kad će ona otići odlučuju Andrej Plenković i HDZ. I to je to. Oni su je postavili i oni je mogu maknuli”, rekao je Beljak.

Rekao je da pamti kada je glavni državni odvjetnik plakao u Saboru jer nije mogao napraviti određene stvari. “Mislim da je to bio Radovan Ortynski. Bilo je to u vrijeme Ivice Račana. Hrvatska je prije 20-ak godina imala velikih problema s mafijom koja je ubijala ljude po cesti. Sad nema toga, likvidacija i ubojstava po cestama, ali mafija nije nestala, bojim se da je preuzela političke stranke i preko HDZ-a diktira pravosuđu. Da parafraziram Stjepana Mesića koji je rekao da svaka država ima mafiju, a hrvatska mafija svoju državu, ja mislim da je ima više i više.”

Većina oporbenih klubova tražit će smjenu glavne državne odvjetnice, no Beljak smatra da su sve to uzaludni pokušaju.

“Mogu im se pridružiti, ali dok vladajući imaju 76 ruku, inicijativa će pasti. Sve su to jalovi pokušaji za koje mislim da nemaju šansu. Bojim se i da su kontraproduktivni prema javnosti. Javnost zato kaže – bavite se stvarima koje seu nemoguće. Možemo pokrenuti 100 inicijativa, interpelacija, smjena koje neće proći i pucamo namjerno u golmana znajući da nećemo zabiti penal i to je problem percepcije javnosti i opozicija svakim tim pokušajem postaje nesposobna i onda je percepcija javnosti da HDZ nema tko zamijeniti. To nažalost neki moji kolege ne razumiju”, smatra Beljak.

Većina oporbenjaka će reći da su im to jedini instrumenti no Beljak tvrdi – “to je laž”.

“Možemo pozvati ljude na cestu, možemo bojkotirati Sabor, da izađemo iz sabornice, uopće ne sudjelujemo u radu, da premijera ništa ne pitamo, da ga se proglasi ‘bivšim’, da ga se ignorira, proglasi hodajućim političkim mrtvacem, ne mu davati nikakav legitimitet”, rekao je Beljak pa dodao:

“Ali, stvar je da nema ambicije. Mi se nikad nećemo dogovoriti oko određenih stvari, zato postoji spektar političkih stranaka. Ako imamo zajednički cilj, a to je da se HDZ makne s vlasti, onda ćemo prevladati razlike i krenuti prema tom cilju, ali za to nema volje. Ljepše je biti u opoziciji, primat lijepu plaću i galamiti, ne biti odgovoran za ništa”, rekao je Beljak.

“HDZ-u treba zabraniti izbore”

Siguran je, kaže, da SDP želi preuzeti vlast, ali za ostale iz oporbe nije.

Šef HSS-a ima ideju kako “detronizirati HDZ”.

“Zaboravimo sve što nas dijeli, idemo skupa na izbore, cijela oporba. Promijenimo izborni zakon da doista bude demokratski i napravimo prijelaznu Vladu nakon koje ćemo ići na ‘normalne’ izbore gdje će ljudi birati između lijevih, desnih, centra. Ali treba promijeniti zakon da se zabrana kandidiranja za one s kaznenim presudama proširi i na političke stranke i riješili smo veliki problem. Imamo HDZ koji je ušao u svaku poru društva, oni su organizacija koja kontrolira život svih nas. Oni nisu ideološka politička stranaka. HDZ nema ideologiju, nego kako što bolje i temeljitije popljačkati Hrvatsku do svih razina. Kako taj problem probem riješiti? Ne možete rezati krakove, treba odrezati glavu. Zabraniti HDZ-u da sudjeluje na izborima. Zašto bi to bila tabu tema? Pogotovo jer imaju pravomoćnu presudu. HDZ se može zabraniti, ima puno razloga”, zaključio je Beljak.

