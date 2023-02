Vojni analitičar o neidentificiranim objektima u zraku: “Ovo je nova era”

Podijeli :

Izvor: N1

Vojni analitičar Marinko Ogorec gostovao je u Novom danu i komentirao rušenje neidentificiranih letjelica, kao i stanje na frontu u Ukrajini.

Ogorec je komentirao cijeli niz neidentificiranih objekata koji su se pojavili kao i je li to povezano. Prvi je bio kineski balon, koji se pojavio u američkom zračnom prostoru, a koji su Amerikanci srušili.

“Taj balon koji su Kinezi priznali da je njihov je u svakom slučaju špijunski. Čak i da je on za civilne namjene, ako je neovlašteno ušao u tuđi zračni prostor, a je, ako je snimao objekte pa i ako je bio meteorološki balon, ako je neovlašteno snimao određene situacije i objekte pa i sa znanstvenog aspekta, može se smatrati špijunskim. Ono što se zove civilno istraživanje, meteorološko istraživanje može se koristiti u vojne svrhe. On se nalazio u stratosferi, istraživao je zračna strujanja, smjerove vjetra, vjerojatno je istraživao i samu atmosferu, to se može iskoristiti podjednako i za meteorološke prilike i za vojne svrhe”, rekao je Ogorec.

Srušen novi objekt iznad SAD-a Američki avioni oborili treći objekt u tjedan dana. Što se dosad zna?

Dodao je i da kad se provode istraživanja u špijunske svrhe, nitko neće priznati da se radi o tome, nego će reći da se radilo o znanstvenim istraživanjima.

Svrha takvih letjelica uvijek je prikupljanje informacija, kazao je vojni analitičar, dodavši da je kineski balon prošao najosjetljivijim područjem SAD-a i prikupio značajne količine informacija.

Te je informacije, objasnio je Ogorec, balon istog trenutka slao u bazu, a nije ih prikupljao pa čekao da se vrati nazad da bi Kina došla do informacija. Smatra i da se tek treba dokazati špijunska aktivnost balona, kao i da Amerikanci neće moći saznati ništa iz njega.

“Naime, Kinezi su pretpostavili da će ga Amerikanci srušiti, svaka normalna zemlja to može pretpostavljati. Možemo biti sigurni da je svaki sustav koji je bio imalo osjetljiv imao i sustav za samouništenje. Onog trena kad je balon počeo padati, aktivirali su se ti sustavi i sve što je u tom balonu vrijedilo pretvorilo se u hrpu željeza”, rekao je Ogorec.

Let balona namjerno je napravljen, ali on nije ometao zračni promet.

“Možda ovo što se dogodilo u Kanadi, zrakoplov koji je oboren u Kanadi na 12 tisuća metara, to da, ali kineski balon bio je u stratosferi iznad svih mogućih zračnih prometnica, nije bio u opasnosti da ometa zračni promet. Da je bio oboren ranije, pitanje je gdje je mogao pasti, vidimo da je i sada kad je oboren nad oceanom, vidimo da je pao na dosta veliki prostor”, rekao je Ogorec.

Američka je vojska oborila i objekt koji je letio u kanadskom prostoru, a vojni je analitičar rekao da ne zna zašto su iz Kanade tražili da to napravi američka vojska. “Oni imaju bilateralni sporazum o vojnoj suradnji, američka je vojska srušila objekt na zahtjev Kanađana, ali i oni imaju svoje borbene zrakoplove koji su to mogli napraviti, ne znam zašto nisu”, rekao je Ogorec.

Tek će se, kaže, početi otkrivati što je u pitanju s ovim objektima. “Ovo je nova era u promatranju zračnog prostora i svega ostaloga. Očito se s balonima može napraviti nešto što ne može satelitima. Kinezi imaju i satelite koji mogu istraživati iz svemirskog prostora, a očito se balonima može raditi nešto više. Za očekivati je da će većina zemalja početi sa svojim aerostatima”, rekao je Ogorec.

“Sve zemlje imaju obavještajne službe, to je legitimno i legalno, sve zemlje to rade, prikupljaju podatke na sve moguće načine, to nije ništa neuobičajeno. To se odvija stalno, to je aktivnost koja se normalno odvija, nije ništa problematično. Problematično je kad se to otkrije i kad dođe do ovakvih situacija”, objasnio je.

O ratu u Ukrajini

Ogorec se osvrnuo i na skoru godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu, koja će biti 24. veljače, ali ne vjeruje da će Rusi baš toga dana pokrenuti novi napad. “Nisam siguran da su oni vezani za datume. Ovo što se sad odvija su ofanzivna djelovanja širokih razmjera jakog intenziteta. Mislim da Rusi imaju dugoročnu strategiju potpunog uništenja ukrajinske kritične infrastrukture s ciljem da ljudi napuste Ukrajinu. Vidimo da su brojke tu nemilosrdne i vrlo zabrinjavajuće, 8 milijuna iseljenih iz Ukrajine i otprilike još toliko unutar same Ukrajine. To su podaci koji trebaju zabrinuti”, rekao je vojni analitičar.

Britansko ministarstvo obrane tvrdi: Rusi se na frontu nalaze u velikoj dilemi Zašto je tako teško oduzeti zamrznutu rusku imovinu?

Ne zna ima li ruska vojska potencijala da dođe do Kijeva, ali ističe da će Bahmut vrlo skoro pasti. “Nažalost, neće ga biti moguće obraniti u dogledno vrijeme. Što će biti kasnije, vidjet ćemo. Ukrajinci se pokušavaju obraniti, stižu tenkovi koji jesu ozbiljna kategorija, ali 300 tenkova na takvu bojišnicu nije previše. Kako će oni biti upotrijebljeni isto je pitanje, vidimo da i kod Ukrajinaca ne cvjetaju ruže, jer ministar obrane se ne mijenja usred rata i cijeli niz dužnosnika su morali smijeniti, a to je ozbiljna situacija”, rekao je Ogorec, dodavši da korupcija u vremenu rata nije dovoljno dobar razlog za smjenu.

“Zapovjednika vojske smjenjujete zato što nije sposoban odraditi određeni dio posla u ratu, to je po meni jedina solucija zašto se smjenjuje ljude”, dodao je.

Objasnio je i zašto su Njemačka i SAD toliko dugo čekale da isporuče tenkove Ukrajini.

“Kad govorimo o tenkovima, njemačkim Leopardima, nisu htjeli isporučivati ne zato što se Njemačka boji da bi bila uključena u sukob, jer na neki način Zapad je involviran, ima tu i marketinških stvari. Naime, Njemačka proizvodi Leoparde, većina Zapada su kupci tog tenka, kad dođe do sukobljavanja, ti tenkovi će biti uništavani i sad je li u pitanju ta bojazan po čistoj marketinškoj liniji da Njemačka ne želi imati velike gubitke u Leopardima jer se potencijalni kupci mogu odlučiti za nešto drugo, tako da je to jedan od mogućih razloga zbog čega se u tome Njemačka suzdržavala. Što se tiče SAD-a, tenk Abrams je izuzetno sofisticirani borbeni stroj i boje se da bi eventualno mogao doći u ruske ruke i da bi oni na taj način mogli doći do američke tehnologije. Oni će isporučiti Abramse, ali ne one koje koriste američki vojnici”, rekao je Ogorec.

