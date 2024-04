Benčić upozorila na jedan detalj kod upozorenja Ustavnog suda: “To treba plašiti svakoga”

Podijeli :

Sandra Benčić iz Možemo je gostovala u Dnevniku N1 gdje je komentirala upozorenje Ustavnog suda da Zoran Milanović ne može biti mandatar nove vlade.

Benčić smatra da je nakon ove odluke Ustavnog suda stvar ista. “Pitanje tko će biti mandatar ovisi o razgovoru onih opcija koje će činiti većinu u parlamentu. Postavlja se pitanje koja je svrha ovog priopćenja Ustavnog suda. Mi smo prva stranka koja ih je tražila da se na dan izborne šutnje izjasne je li kampanja protekla regularno, da se naknadna priopćenja ne bi kontekstualizirala u okviru političke utakmice o slaganju većine”, rekla je.

“Oni su upravo to napravili i time su se, na neviđen i neprimjeren način, upetljali u političko pitanje u stvaranje većine u Saboru”, dodala je.

UŽIVO Nižu se reakcije na objavu Ustavnog suda: “Ovaj je potpuno poludio! Prestanite uništavati institucije”

“HDZ je imao lošiji rezultat i ne može složiti većinu i bilo bi naivno to gledati van toga, posebice imajući u vidu obrazloženje ove odluke koje je nevjerojatno. Oni zabranjuju Milanoviću da bude mandatar i nakon što da ostavku i to obrazlažu da je to sankcija za njegov angažman u kampanji. Jedina sankcija je poništavanje izbora i ne mogu sada izmišljati penale”, navela je.

Napomenula je da Milanović nije bio njihov prijedlog za premijera i da je trebao dati ostavku. “Ali ova odluka da će oni izmišljati i zabraniti nekom građaninu da bude mandatar jer on, kada nije predsjednik Vlade, je građanin kao svaki drugi. Ako je on kršio upozorenje Ustavnog suda, ili se može pokrenuti njegovo razrješenje u parlamentu, ili se mogu poništiti izbori. Oni ne mogu sada izmišljati kazne koje ne postoje, ni u Ustavu, ni u bilo kojem drugom propisu”, rekla je Benčić.

O izjavi predsjednik Ustavnog suda koji je rekao da je Ustav iznad građana, pitala je kako onda građani mogu mijenjati taj Ustav. “Ustav kaže da vlast proizlazi iz naroda, odnosno putem izbora”, dodala je.

“Ovime su pokazali da su se spremni spustiti i političko polje i igrati za jedan tim, trenutno za HDZ, i to na vlastitu inicijativu. To treba plašiti svakoga”, navela je.

“Mislim da je jasno kome su oni pomogli i da će određeni politički akteri naći sada alibi u toj njihovoj odluci, To je anti-demokratski” istaknula je.

“Ako DP ode s HDZ-om tada su prevarili svoje birače, a oni tada neće ni postojati jer će završiti kao i sve ostale stranke koje su otišle s HDZ-om”, zaključila je i ponovila je da je i dalje moguća manjinska vlada bez HDZ-a.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.