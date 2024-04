Profesor o objavi Ustavnog suda: Jako loše, moji studenti bi to napravili bolje od njih

Podijeli :

Ustavni stručnjak Matija Miloš u N1 Dnevniku s Igorom Bobićem komentirao je objavu Ustavnom suda kojom se predsjedniku Zoranu Milanoviću brani biti mandatar.

Tako nešto izazvalo je podosta kritika, ponajprije jer vlada uvjerenje da se takva objava nije smjela donositi nakon parlamentarnih izbora nego prije.

Butković još jednom opleo po Milanoviću: “Znaš onu narodnu: Sam pao, sam se ubio!” Grmoja poslao poruku Penavi i DP-u: “Mislite da je meni to lako? Ali, odredite mjesto i vrijeme!”

“Bitno je razlikovati dva pitanja, jedno je bi li netko tko je prekršio Ustav trebao biti nositelj bilo kakve vlasti u Hrvatskoj. Po mom mišljenju – ne. Isto tako, ministrica Nina Obuljen Koržinek po meni više ne bi nikad mogla biti ministrica jer se obrušila na novinarku. Ali, to je pitanje o kojem nije nadležan odlučivati samo Ustavni sud. Mislim da je Ustavni sud pogriješio da, ako ova mogućnost postoji, trebala je biti navedena u prvom upozorenju, koje nije dobro argumentirano. Moji studenti prve godine, koji slušaju Ustavno pravo, bolje bi argumentirali upozorenje. Ne mislim da je ideja kao takva loša ili pogrešna, ali način na koji je provedena nije dobra”, kazao je Miloš pa nastavio:

“Smatram da je odgovornost svakog tijela tumačiti Ustav pa tako i Sabora. Očekujem da formiranje većine i vlade obave u skladu s Ustavom. Također, ne mislim da je ovo utjecaj na izborne rezultate, ali jest zadiranje u politički proces pa je to trebalo bolje odmjeriti i bolje argumentirati.”

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović tvrdi da je Ustavni sud iznad svih i da će poništiti eventualno imenovanje Milanovića kao mandatara.

“Istina je da Ustavni sud može ukinuti štošta što je neustavno, ali i druge grane vlasti imaju riječ.”

Predsjednik Milanović izjavio je pak da mu Ustavni sud ništa ne može u slučaju da ga Sabor potvrdi kao mandatara.

“Trebao je, osim boljeg obrazloženja, naznačiti do kada vrijedi ograničenje, na koga se odnosi… Oni nastupaju u dobu zaključivanja izbora. Ako ovo ima veze s rezultatima izbora, treba se navesti što je to utjecalo na njih pa da netko drugi bude mandatar. U slučaju da se nekome brani biti mandatar, to treba jako dobro argumentirati, a to se nije napravilo. A druga stvar je da ne može Ustavni sud tek tako izmisliti nekakav konstrukt, bez da ga uglavi u razlozima koje možemo ispratiti”, zaključio je Miloš.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kekin o Ustavnom sudu: “Ono što je najdomljivije iz njihovog obraćanja…” Grmoja poslao poruku Penavi i DP-u: “Mislite da je meni to lako? Ali, odredite mjesto i vrijeme!”