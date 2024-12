Bivši glavni državni odvjetnik o vještačenju u slučaju Agrokor: Dogodile se dvije štetne stvari

Podijeli :

Bivši glavni državni odvjetnik Berislav Živković gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak. Komentirao je kaznenu prijavu protiv bivše glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek koju je podnijela bivša tužiteljica DORH-a Mirela Alerić Puklin, kao i priopćenje kojim je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovorio EPPO-u.

N1 je dobio na uvid kaznenu prijavu koja je podignuta zbog predmeta u kojem se provode izvidi u vezi angažmana Ismeta Kamala, vještaka u predmetu veliki Agrokor. Navodi se da je Hrvoj Šipek upozorena da je Kamal bio predsjednik uprave KPMG Hrvatska kada ga je angažirao Ivica Todorić i da je očito riječ o sukobu interesa. Bivša tužiteljica DORH-a Mirela Alerić Puklin podnijela je kaznenu prijavu protiv bivše glavne državne odvjetnice.

“Novost nije u kaznenoj prijavi u tom smislu. Novost je što je prijavu podnijela osoba koja je bila u sustavu, relativno visoko, ona je bila zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Zna i mnoge stvari iz sustava tako da to nije bezazlena kaznena prijava, iako ona sama ne mora ništa značiti”, započinje Berislav Živković. Pojašnjava kako su kaznene prijave tek upozorenje da postoji osnova sumnje; da postoji nešto što miriše na kazneno djelo.

Toj kaznenoj prijavi se mogu priložiti i dokazi što onda prijavi daje viši stupanj – osnovanu sumnju da se dogodilo kazneno djelo.

Kamal nije u registru financijskih vještaka u Poljskoj

“To govori prije svega da se opet otvara priča oko tog takozvanog vještačenja. Ja sam otvoreno ranije rekao na N1 da mi je to čudno; angažiranje vještaka iz druge države koji ne zna jezik, kao ni njegovi suradnici i koji ne može sam odraditi takav spis”, podsjeća Živković.

Dodaje da je angažiranje Kamala bilo “neuobičajeno visoko plaćeno”. “Upozorila me jedna osoba da je vrlo lako provjerila u Poljskoj tko je taj Kamal. Vrlo brzo je dobila odgovor da on nije poznat u registru financijskih vještaka u Poljskoj. Ja ne pamtim da se na ijednom našem sudu ikad pojavio itko bez licence da vještači u predmetu. To je nemoguće”, govori.

Dva puta plaćen postupak javnim novcem

Bivši GDO ističe da su se tu dogodile dvije štetne stvari. “Prvo, plaćeno je nešto za što je sud rekao da ne može biti dokaz u postupku. Sada imamo novo vještačenje koje je također plaćeno (javnim novcem), a uzrok novog je to što je – propalo staro. To je dakle dvostruka šteta”, ističe on.

“U takvim velikim aferama se u optuženje ulazi kad si gotovo siguran da će to uspjeti. Zbog toga imamo sustav nagodbi jer mi kao odvjetnici možemo ocijeniti kada je borba uzaludna pa se ide na pokušaj dogovora, sporazuma i objasni se stranci da može očekivati samo gore od onoga što mu se eventualno može ponuditi. Rezultat tog sporazuma je upravo dobar rad državnog odvjetništva koji raspolaže s dokazima koji su neoborivi u sudskoj raspravi”, pojašnjava odvjetnik.

Smatra da je Turudić dobro detektirao probleme; kadrovske i materijalne. Detektirali su ih i mnogi prije njega, među njima i Zlata Hrvoj Šipek i “ništa se nije događalo”, kaže on. Na pitanje tko bi trebao riješiti te probleme, Živković smatra da je tu prije svega odgovorno Ministarstvo pravosuđa.

Borba protiv korupcije

Komentirajući situaciju u državnom odvjetništvu, rekao je da su tu problemi, osim plaće i smještajni i logistički.

“Možeš raditi i uz manje novce, ali ako imaš logistiku koja te prati. Oni su dobili teret vođenja istraga izmjenama Zakona o kaznenom postupku, međutim to su dobili kao teret od sudaca istrage. Svaki od njih je imao svoju daktilografkinju, suradnicu koja je radila dio tih tehničkih stvari. To zamjenici nemaju, na to se nije mislio kada je državno odvjetništvo preuzelo istrage”, upozorio je i dodaje: “Prošlo je dosta vremena kad se to moglo uskladiti u financijskom i logističkom smislu. Sad više nema isprike da nešto ne štima”, smatra on.

Sukob nadležnosti DORH-a i EPPO

Komentirajući priopćenje GDO-a Ivana Turudića EPPO-u, kazao je: “Već je poznato u javnosti da 14 država u sustavu EPPO-a imaju isto rješenje. Ako se već piše takvog pismo prema EK žaleći se na naš sustav onda se treba spomenuti i te druge države”, smatra. Govori i da je naša vladavina prava po slovu zakona istovjetna s većinom država unutar tog sustava.

“Po našem zakonu on je usklađen s uredbom EPPO-a na što se i Turudić poziva u svom pismu. Imali smo slučaj i sa Španjolskom gdje je došlo do gotovo identičnog sustava nadležnosti pri čemu su oni isto tražili da njihovo državno odvjetništvo bude nadležno. U našem zakonu to izričito piše i nema žalbi na to. Ako se na razini Europe izmjenom Uredbe koju će onda prihvatiti većina države predloži neki drugi instrument koji će onda odlučivati o žalbi protiv odluke lokalnog državnog odvjetnika – nema problema. Onda ćemo mi vrlo vjerojatno lako izmjeniti svoj zakon o provođenju te Uredbe”, zaključuje Berislav Živković.

