Beroš se hvali rezultatima projekta “onkološke uputnice”

Podijeli :

N1

Ministar zdravstva Vili Beroš u ponedjeljak je posjetio KB Dubrava, gdje je dao izjavu za medije.

Beroš je najprije naglasio da se u hrvatsko zdravstvo ulaže više nego ikada. Kaže da je ukupna vrijednost investicija u hrvatski zdravstveni sustav veća od 13 milijuna eura.

“Sve to skupa uklapa se u reformu hrvatskog zdravstvenog sustava i mi vraćamo pacijenta u fokus. Sve to radimo da bismo ubuduće građanima pružali bolju uslugu i da bi manje čekali na zdravstvene usluge. Vlada je prepoznala taj problem i radi na njemu”, kazao je.

“Želim reći da ova zdravstvena administacija i Vlada RH teže stalnom unaprJeđivanju kvalitete zdravstvenih usluga. To se uklapa u slogan naše reforme da je zdravlje prvo i, doista, Vladi je zdravlje prvo”, dodao je.

O onkološkim uputnicama

Govorio je potom i o pilot-projektu analize lista čekanja, ali i o projektu onkoloških uputnica koji je projekt u Kliničkoj bolnici u Rijeci.

“Iznenadilo me, ali i razveselilo da smo u periodu od 1. srpnja do 1. rujna, kada se provodio taj projekt, imali 683 pacijenta. Prosječno vrijeme čekanja bilo je 68 dana. Imali smo 103 prioritetne narudžbe, a prosječno vrijeme čekanja 25,74 dana, dakle ispod mjesec dana”, kazao je.

“Uvođenjem novog modela onkoloških uputnica detektirali smo da je u tom periodu bilo 63 onkoloških bolesnika, a prosječno vrijeme čekanja tih bolesnika bilo je 3,86 dana. To znači da se može i mora. Naravno da ima još nekih detalja koji se moraju riješiti, no to ćemo napraviti kroz sljedećih mjesec i pola dana, a onda ćemo imati radionice za sve ravnatelje hrvatskih zdravstvenih institucija pa ćemo implementirati ovaj projekt na nacionalnoj razini i postat će projekt onkoloških uputnica”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.