Beroševa savjetnica za sestrinstvo: Ministar i Vlada su pokazali puno razumijevanja za sestre

Posebna savjetnica ministra zdravstva za sestrinstvo Snježana Krpeta, gostovala je u N1 Novom danu s Mašenkom Vukadinović i komentirala nove koeficijente sestara u odnosu s onima u Europi.

Godinama se govori o problemima manjka sestara u sustavu.

Komora: Medicinske sestre zaslužuju veće plaće i bolje uvjete rada

“Još uvijek imamo sreću da imamo 27 ili 28 škola za medicinske sestre, što znači da naša djeca još žele upisivati tu časnu profesiju. Nedostatak medicinskih sestara je na razini Europe i svijeta, ne samo Hrvatske. Svjesna sam svih problema jer sam u sustavu uskoro 30 godina i dugo godina su medicinske sestre bile marginalizirane. Prošla sam sve ministre i vlade, ali moram reći da je ova Vlada, na čelu s ministrom Vilijem Berošem, pokazala puno razumijevanja za medicinske sestre”, rekla je Krpeta i nastavila:

“Ono što je bila nepravda jest da nam je 2012. ukinuta uredba za visokoobrazovane sestre i gdje se koeficijent prvostupnicama smanjio s 1,2 na 1,16. To je trebalo ispraviti i vratiti im što se oduzelo, a u sklopu toga reformirati i sestre. Vjerujem da će moje kolegice srednje stručne spreme biti najzadovoljnije jer će doživjeti najveće povećanje plaće pa će po novome startna plaća biti 1100 eura. To je bez dežurstava i dodataka na plaću. Ako to usporedimo s Njemačkom, tamo se radi za startnih 1800 eura.”

Liječnici koji su se odlučili otići iz Hrvatske, govore da nije stvar samo u plaći nego je dnevna kvota do osam pacijenata. Tvrde da su uvjeti neusporedivi s radom u Hrvatskoj.

Zagrebačka bolnica završila na sudu jer su medicinske sestre radile predugo

“Uvjeti u hrvatskim bolnicama su različiti. S druge strane, kad primamo plaću, primamo ih na uvjete rada. Naravno, shodno tome je i razlika u plaći. Nama u KBC-ovima su lakši uvjeti, ali kolegicama u ruralnijim dijelovima je puno teže. Ne mogu se uspoređivati vrhunski bolnički centri s ruralnim dijelovima”, kazala je Krpeta bez da se osvrnula na činjenicu da je pritisak posla u drugim zemljama drugačiji.

Istaknula je i da će visokoobrazovane sestre, sa statusom magistra sestrinstva biti jako zadovoljne novim plaćama, no nije otkrila o kolikom iznosu će se raditi. Kazala je i da sindikati u zdravstvu donose političke odluke.

“Žao mi je da ova reforma doživi takve obojene note. Pričekajmo plaće, sigurna sam da će sestre biti zadovoljne”, najavila je Snježana Krpeta.

