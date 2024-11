Politolog: Jedna kandidatkinja bi u drugom krugu mogla biti veći problem za Milanovića nego Primorac

Podijeli :

Profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Berto Šalaj u Newsnightu je kod Domagoja Novokmeta komentirao nadolazeće predsjedničke izbore.

O datumu predsjedničkih izbora, premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je rekao: “Sa sigurnošću mogu obavijestiti hrvatsku javnost da neće biti u srijedu na Božić, niti na Štefanje, ali kako stvari stoje, mogli bi bit u nedjelju”.

“Plenković zna da je ovo jako teška utrka…”

“Nisam sasvim siguran što premijer može postići s ovim taktiziranjem oko datuma izbora”, kazao je Šalaj te dodao: “Vidjeli smo da je danas ciničan i da pokušava biti šaljiv i pokazati kako će se oni pridržavati nekih kriterija za razliku od Milanovića, koji je parlamentarne izbore raspisao za srijedu. Ja mislim da, na njegovu žalost i na žalost HDZ-a, bilo koji datum predsjedničkih izbora koji odrede ne može pomoći njihovom kandidatu Primorcu da ozbiljno ugrozi Milanovića.”

Milanović: Bruxelles nije glavni hrvatski grad, to nije bio ni Beograd ni Pešta ni Beč!

“Premijer Plenković zna da je ovo jako teška utrka. On je svjestan da su šanse HDZ-ovog kandidata male”.

Primorac ima niz otegotnih okolnosti, a Buljeva kandidatura je nelogična

Kao snagu Zorana Milanovića ističe činjenicu da ga značajan dio građana percipira kao zadnju branu Plenkovićevoj svevlasti.

Dragana Primorca je ocijenio kao kandidata s velikim brojem otegotnih okolnosti: “Na dnevnoj razini se pojavljuju određene afere koje mora objašnjavati, a i HDZ-ovim biračima su važniji parlamentarni izbori od predsjedničkih izbora.”

Politički nelogična kandidatura Bulja

“Čini mi se politički nelogičnom kandidatura Mire Bulja. Vi ćete se dovesti u situaciju da Most, koji se sada želi profilirati kao najjača opozicijska stranka desnice, ide na izbore s kandidatom koji bi mogao dobiti 4 do 5 puta manje glasova od jedne nezavisne kandidatkinje. Zamislite kakav je ugled vaše stranke, a na izborima će vas za 4 do 5 puta pobijediti Marija Selak Raspudić. To je potez koji je za mene potpuno politički iracionalan.”

Selak Raspudić: “Ne treba biti genijalan da se pretpostavi što će se dogoditi i nakon ovoga štrajka”

Može li Selak Raspudić dobiti nezadovoljne glasače HDZ-a?

“To je jedan od dva bazena na kojem ona može graditi svoj politički profil. Jedno su birači HDZ-a koji neće glasati po stranačkoj liniji nego za kandidatkinju koja im je dijelom ideološki bliska. To mogu biti i oni prethodno nemobilizirani, apatični birači”, smatra Šalaj.

Tvrdi i da bi Selak Raspudić u drugom krugu mogla biti veći problem za Milanovića nego Primorac te da stranka Možemo koristi kandidatkinju Ivanu Kekin za promociju stranke i njenih političkih pozicija.

Što očekivati od odnosa Milanovića i Plenkovića ako Milanović pobijedi?

“Čuo sam dosta teza da će njihov odnos u novom mandatu biti bolji i da će se uspjeti dogovoriti oko nekih stvari i da će to po pitanju veleposlanika ići nabolje. Ja u to nisam siguran. I jedan i drugi žele biti prvi i najbolji u svemu. Možda bi se to moglo pretpostaviti kada bi Milanović završavao svoju političku karijeru s ovim mandatom. Ako on to želi, bit će najžešći suparnik Andreju Plenkoviću. Tada ćemo u određenim segmentima biti u blokadi”, zaključio je.

