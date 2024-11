Kad će biti predsjednički izbori? Plenković: “Neće biti u srijedu na Božić, ni za Štefanje”

Podijeli :

N1

Predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković, obratio se javnosti nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Plenković je rekao kako su na dnevnom redu bili najvažniji događaji prošloga tjedna, a posebno se pohvalio novim porastom kreditnog rejtinga na investicijski rejting A i ostalim ekonomskim uspjesima svoje Vlade.

“Pet stepenica se ne diže slučajno nikome rejting i to nije slučajno”, rekao je.

Dodao je da je danas štrajkalo oko 550 ljudi u zdravstvu, a da on smatra da su napravljeni veliki iskoraci u plaćama.

Datum predsjedničkih izbora

O datumu predsjedničkih izbora rekao je: “Sa sigurnošću mogu obavijestiti hrvatsku javnost da neće biti u srijedu na Božić, niti na Štefanje, ali kako stvari stoje, mogli bi bit u nedjelju”.

Dodao je da o tome nisu razgovarali na Predsjedništvu HDZ-a i da odluka nije samo na njemu.

Vratio se na štrajk u zdravstvu. “Svaki ministar je razgovarao o koeficijentima sa sindikatima u svome resoru i tada smo napravili veliki napor i načelno je većina njih bila zadovoljna. To je bilo najveće povećanje plaća u povijesti i štrajk u takvoj godini je pomalo neuobičajen”, rekao je.

Hoće li izbor ustavnih sudaca prerasti u ustavnu krizu?

Komentirao je i izbor Ustavnih sudaca. “Za novi sastav Ustavnog suda javilo se 65 kandidata ili kandidatkinja. ti ljudi žele biti, kako bi Milanović rekao, glupani, stajske muhe i istrošeni kuhinjski elementi. Pretpostavljamo da tih 60-ak pravnika cijeni tu instituciju”, naveo je Plenković.

Kaže da od oporbe nema nikakvih očekivanja “nakon toga što su prihvatili kršenje Ustava u vrijeme parlamentarnih izbora i što slijepo slijede Milanovića i vuku nas na krivu stranu povijesti”.

Nije htio otkriti kada će se glasati o odlasku vojnika u NSATU misiju. “Kada se steknu uvjeti. Ne znam kako će se oporba postaviti, možda ih Milanović zatoči kao Kundida. O čemu da pričam s njima? O tome da je Wiesbaden u Njemačkoj? To moj mali sada uči na zemljopisu”, istaknuo je.

O Banožiću

Upitan je o Banožiću jer je prošlo godinu dana od nesreće, a optužnica još nije podignuta. “Čuli smo sve dva-tri puta, vidjeli so se nakon nesreće, ali to nije do nas, to je stvar sudova. Njegova stranačka sudbina se nije promijenila”, rekao je.

Smatra da Primorcu neće naštetiti afere sa stanovima. “Silina kojim ga napadaju, da nisam odavde, mislio bih da je on sada predsjednik, očito se Milanovića zove. O stanu moramo njega pitati, po pet puta ako hoćete”, rekao je.

Naveo je da su članovi SDSS-a dobrodošli u Koloni sjećanja u Vukovaru. “Smatram da se nije dovoljno cijeni što smo napravili u naša zadnja dva mandata po pitanju nacionalnih manjina. Ako se sjećate Boris Milošević je bio s nama u Kninu, Anja Šimpraga je bila s nama u Škarbnji. Što se tiče bacanja vijenca u Dunav, mislim da je ovdje više problem tajming. Nitko nema ništa da se baci vijenac u čast žrtvama, ali ovdje više stvar tajminga s obzirom što se događalo 18. studenog kada su se dogodili strašni zločini. To je onda bit trenutka i tu svatko treba procijeniti kada je pravi moment za određenu gestu”, istaknuo je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.