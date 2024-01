Bivši ravnatelj USKOK-a o poznanstvu Mamića i Turudića: Mnogi ovo neće razumjeti…

Podijeli :

N1

Odvjetnik i bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer u N1 Newsnightu s Ivanom Hrstićem komentirao je izbor glavnog državnog odvjetnika.

Sudac Ivan Turudić, koji za sebe tvrdi da je određen HDZ-om, čini se kao prvi izbor i tako nešto nailazi na brojne kritike. Premijer Andrej Plenković tvrdi da sva četiri kandidata imaju jednake šanse i da će biti izabran najbolji među njima. No, je li sve već unaprijed određeno?

DOV o Turudiću: “Ne iznenađuju nas radovi koje je dostavio, to mu je dodatni plus”

“Priklanjam se stajalištima ljudi koji su se očitovali i isto tako mislim da je gospodin Turudić i gospodin Emilijo Kalabrić, isto tako i Nikša Vagner… da su dobili neki povoljan signal, znak, neki čin koji ih je uvjerio da bi ovaj put mogli proći. Postoje neka stajališta da je Turudić na neki način želio testirati javnost i izazvati kontroverze koje se pojavljuju u medijima za njegovu kandidaturu. Mislim da se ne radi o probnom balonu, Turudić je ozbiljan i ne bi si to dozvolio”, smatra Žganjer i dodaje:

“Na kraju krajeva, on je osobno pretendirao postati predsjednik Vrhovnog suda. Ako je netko dugo bio predsjednik županijskog suda i nedvojbeno je poznati sudac u Hrvatskoj, onda jednostavno on ne smije dozvoliti ako se kandidira i ne prođe. Ne smije dozvoliti, ali ne može na to bitno utjecati. No, mora imati valjan razlog da se kandidira.”

Dakle, svi su navodno dobili signal za kandidaturu, ali netko je dobio neki jači signal?

Kekin oštro o Turudiću “HDZ-ov dečko kojem će glavni zadatak biti da goni HDZ-ovce”

“Sigurno postoji razlog zašto se, primjerice, Kalabrić jedini iz odvjetničkog korpusa prijavio na ovaj natječaj. I zašto se netko iz županijskih državnih odvjetništava nije prijavio. Sigurno postoji ohrabrujući signal da se to učini. Isto vjerujem i za Turudića. Nije prošao na Vrhovnom sudu, nije postao ni predsjednik Visokog kaznenog suda. Sad se natječe za mjesto glavnog državnog odvjetnika kao čovjeka koji je većinu radnog vijeka proveo u sudbenoj vlasti. Javlja se na mjesto koje je vrlo važno u pravosudnom sustavu. To je mjesto koje je blisko poslu koji je radio, ali je u nekim svojim dijelovima posve različito”, pojasnio je Žganjer.

Ipak, dojam je da Turudić najviše može izgubiti.

“Ako ne prođe, njegova frustracija bi bila najjača. Bio bi mu to treći neuspjeh”, mišljenja je bivši ravnatelj USKOK-a.

Povezanost s jednom političkom strankom, u ovom slučaju HDZ-om, nikako mu ne ide u prilog.

Todorić: Zlata Hrvoj-Šipek štiti Plenkovića i kupuje vrijeme pred izbore

“Pružio je ozbiljan dokaz da je blizak toj političkoj orijentaciji. Osobno pamtim njegov posjed pripadnicima Domovinskog rata u šatoru, a tamo na Savskoj cesti bile su instalirane plinske boce. Mjerodavna državna tijela su preko toga olako prošla.”

Nije dobro da se povezuje sa strankom, ali problematične su njegove veze s nekim ljudima koji su bjegunci pred pravosuđem, kao Zdravko Mamić.

“Reći ću nešto što mnogi neće željeti razumjeti. Osobno, ne mogu mu to zamjeriti, osim ako se ne dokaže da je to poznanstvo rezultiralo nekim pogodnostima u kojima je Turudić izravno sudjelovao. Nisam registrirao takve činjenice”, mišljenja je Žganjer i napominje da se ne bi trebalo spominjati samo Turudića nego i druge.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Turudić: Ne pamtim da je ikada ministar pravosuđa bio potpredsjednik Vlade Pupovac nakon tučnjave u Vukovaru: “Država i vlast su teško pogriješili”