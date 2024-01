Krunislav Olujić: Milanović ima mogućnost suspendirati izbor glavnog državnog odvjetnika

Podijeli :

Državno odvjetničko vijeće (DOV) u petak je objavilo imena četvero kandidata koji se natječu za poziciju novog glavnog državnog odvjetnika - odvjetnik Mladen Dragičević, zamjenik županijskog odvjetnika u Splitu Nikša Wagner, trenutni zamjenik glavne državne odvjetnice Emilijo Kalabrić i sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić. Evo kako je s našim Domagojem Novokmetom u Novom danu ovu kandidaturu i rasplet događaja prokomentirao bivši državni odvjetnik Krunislav Olujić.

“Ovoga je puta premijer Andrej Plenković izletio i unio zabunu u politički prostor pa i prostor za imenovanje glavnog državnog odvjetnika. Stvar je više nego jasna. Vlada je dužna od Sabora, to jest Odbora za pravosuđe, zatražiti mišljenje o svim kandidatima koji su ispunili formalne uvjete za kandidaturu. Saborski odbor ima dužnost obaviti razgovor sa svim kandidatima”, rekao je bivši državni odvjetnik Krunislav Olujić.

Dotaknuo se i izbora predsjednika Vrhovnog suda koji se razlikuje od izbora redsjednika glavnog državnog odvjetnika.

“Predsjednika Vrhovnog suda predlaže predsjednik, a bira Hvatski sabor na temelju samoizvršive ustavne odredbe za čiju provedbu nije potreban provedbeni zakon i uz prethodno mišljenje Odbora za pravosuđe. Zoran Milanović je to iskoristio koliko je god Plenković koristio različite mogućnosti za opstruiranje kandidature Zlate Đurđević koja je rezultirala povlačenjem kandidature. Plenković se pokušao umiješati u dvorište Zorana Milanovića jer je pokušao opstruirati i izbor Radovana Dobronića. Predlagana je i mogućnost zakonskog rješenja po kojoj bi predsjednik Vrhovnog suda imenovao zamjenika predsjednika Vrhovnog suda koji bi ostao na dužnosti sve do izbora prdsjednika Vrhovnog suda. To je bila opstrukcija koja bi izazvala državnu krizu. Sam premijer nije imao dovoljno hrabrosti preuzeti takvu odgovornost na sebe”, kazao je.

Olujić navodi da ono što oporbi preostaje je inzisitrati na tome da Vlada mora pribaviti mišljenje o svim kandidatima.

“Svaki je kandidat morao dostaviti i svoj program rada, mi s programom rada ovih četvorice kandidata praktički uopće nismo upoznati. Glavni razlog zbog kojeg netko treba biti izabran je upravo činjenica da treba imati jasan program rada. Najbitnije je podsjetiti na priopćenje Zorana Milanovića kojim je sam podsjetio na odredbu koja ga ovlaštuje da brine o stabilnosti državne vlasti. On je time iznio neutralno priopćenje u kojem je upozorio na posljedice ukoliko bi za glavnog državnog odvjetnika bila izabrana osoba koja ne ispunjava potrebne kriterije”, rekao je pa je dodao: “Ne treba biti previše politički pismen da shvatimo da je sigurno jedan od neprihvatljivih kandidata za Zorana Milanovića upravo Ivan Turudić, sudac visokog kaznenog suda. On je propao kao kandidat za vrijeme Kolinde Grabar Kitarović za predsjednika Vrhovnog suda… Ne preostahje nikakav zaključak nego da je ovog puta sudac Turudić dobio mig ili jasan signal da bi kao kompenzaciju za sve one dužnosti koje je dotad izgubio, ovoga puta mogao biti izabran. Mogao bi biti izabran baš usprkos takvom stajalištu predsjednika Republike.”

Olujić navodi da postoji mogućnost da nije dobio signal nego se baš prijavio u posljednji trenutak kao bi testirao vladajuće nomenklature jer, kako kaže, posve je sigurno riječ o osobi koja je percipirana kao HDZ-ov sudac.

“Nije nemoguće da i ovog puta provocira vladajuće strukture, a onda ostaje, ukoliko se utvrdi da nije izbor Andreja Plenkovića da obavi razgovor sam sa sobom i svojim mentorom Vladimirom Šeksom. Ne treba smetnuti s uma da je Vladimir Šeks kao neformalmni ministar pravosuđa i siva eminencija, politički duhovni otac ne samo Ivana Turuduća nego i samog Andreja Plenkovića”, kazao je.

Za kraj je komentirao kakve predsjednik ima ovlasti u izboru golavnog državnog odvjetniika.

“Predsjednik Republike Zoran Milanović ima instrumentarij kojim bi eventualno na temelju ustavne odredbe mogao suspendirati odluku o imenovanju glavnog državnog odvjetnika i prepustiti takvu odluku na ocjenu ustavnosti. Ustavni sud djeluje kao produljena ruka Markova trga i izvršne vlasti. Većina sudaca Ustavnog suda će ove godine ići u reizbor. Dvorište predsjednika Milanovića je puno šire od dvorišta građanina Plenkovića”, zaključio je.

