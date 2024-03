Bivši glavni državni odvjetnik o Turudićevom potezu: “Očito je da se Plenkoviću žuri”

Podijeli :

Bivši glavni državni odvjetnik Krunislav Olujić bio je gost Newsrooma u kojem je s našom Jelenom Bokun razgovarao o prisezi novog državnog odvjetnika Ivana Turudića iako još uvijek traje mandat trenutne državne odvjetnice Zlaet Hrvoj Šipek.

“Mislim da je krajnje neuobičajeno da će glavni državni odvjetnik prisegnuti, a na dužnost stupiti tek za 2 mjeseca. Inače glavni državni odvjetnik polaže prisegu prije stupanja na dužnost. Može se postaviti pitanje kako to da je u ovom roku prije raspuštanja Sabora odlučeno da on dan prije položi prisegu kao glavni državni odvjetnik. To otvara čitav niz pitanja. Ukoliko Zlata Hrvoj Šipek ne odstupi s pozicije glavne državne odvjetnice, imamo situaciju s dvoje državnih odvjetnika koji su imenovani i koji su priložili prisegu, a nerazriješeni su”, rekao je odvjetnik Krunislav Olujić.

Također, kaže: “S treće strane otvoreno se postavlja pitanje što se događa s njegovom funkcijom suca Visokog kaznenog suda. Polaganjem prisege njemu bi automatski trebala prestati družnost suca Visokog kaznenog suda. Kako to da Ivan Turudić pokraj glavne državne odvjetnice kojoj mandat prolazi krajem svibnja može položiti prisegu? Postavljaju se dodatna pitanja koja izviru iz činjenice da je glavni državni odvjetnik dužan prvo položiti prisegu pred predsjednikom Hrvatskom saborom.

Očito je da se građaninu Andreju Plenkoviću kao premijeru koji je stajao iza imenovanja Turudića za glavnog državnog odvjetnika jako žuri i stalo mu je da Turudić položi prisegu za trajanje ovog mandata jer nije siguran u izborni rezultat za razliku od onoga što je rekao u Bukureštu pred Ursulom von der Leyen.”

“Kad bi bio siguran da bi dobio parlamentarnu većinu onda bi prisega Ivana Turudića uslijedila nakon izbora. Ali, ovog mi se puta čini da se Plenkoviću žuri ne samo iz razloga da bi zaštitio Ivana Turudića nego i iz dodatnih razloga da položi prisegu pred Gordanom Jandrokovićem jer bi moglo ispasti da bi prisegu morao polagati pred nekim drugim sazivom Sabora. Tu je i dodatna mogućnost koja izvire iz činjenice da je u konkretnom slučaju moguć i drugačiji saziv hrvatskog parlamenta koji nije po mjeri hrvatskog premijera”, rekao je.

Olujić navodi da bi se moglo dogoditi da u slučaju drugačijeg saziva Hrvatskog sabora, parlamentarna većina odbije prisegu Ivana Turudića.

“U tom slučaju bi se moglo očekivati da bi osoba u imenu i djelu Ivana Turudića mogla biti razriješena dužnosti i prije polaganja prisege ako je ne položi sutra. Nikad nismo imali ovakvu situaciju, bojim se da je ne bismo trebali ni imati. Ovako nešto je moguće samo u velikoj političkog kuhinji iza koje stoji građanin Plenković. Događa se scenarij u režiji Andreja Plenkovića u kojem je moguća i činjenica da bismo u razdoblju od dva, tri mjeseca mogli imati dva državna odvjetnika. Apsurdno je to za očekivati, ali mislim da bi se zbog pritiska javnosti, Plenković mogao odlučiti za dodatni pritisak na Zlatu Hrvoj Šipek da u nekoliko dana podnese zahtjev za razrješenje dužnosti”, kazao je.

“Dosad smo svašta doživjeli od Zlate Hrvoj Šipek, ali ovog puta doista želim vjerovati da će protekom svog mandata otići u mirovinu. Ako želi uživati u zasluženoj mirovini, mogla bi imati dovoljno građanske dužnosti da se odupre takvim pritiscima te da do posljednjeg dana ostane na svojoj poziciji nakon koje bi časno otišla u mirovinu.

Olujić navodi da se Turudić politički ne može odvojiti od HDZ-a.

“On djeluje kao HDZ-ov nestašni politički dečko. Turudić je percipiran kao HDZ-ov čovjek. Taj i takav ranjiv državni odvjetnik je ovisan o političkoj nomenklaturi”, zaključio je.

