Letica: Lavrov vodi specijalni rat

Izvor: N1

Bivši voditelj operacija SOA-a, Ante Letica, gostovao je u Novom danu i komentirao kako je moguće da je iz Hrvatske nestala ruska jahta koja je bila pod sankcijama.

“Imovina je privremeno blokirana odlukom povjerenstva Ministarstva unutarnjih poslova koji donosi sukladno tim odredbama odluku da se određena imovina, pa i jahte, blokiraju. Ono što je interesantno jest je li postojao postupovnik neki, je li postojalo nešto, e sad je hrvatska država odgovorna za tu imovinu da joj se nešto dogodi. Dakle, tko je odgovoran, kako se to čuva, na koji način?”, upitao je Letica.

Dodao je da se u ovom slučaju vjerojatno spojilo nekoliko elemenata.

“Vjerojatno se radi, neću reći o nekom nemaru, ali indolentnosti državnih tijela i organa, vjerojatno ima i korupcije u ovome i zato je potrebno ne samo da se očituju i lučki kapetani, lučke vlasti, policija i tako dalje, nego da se očituje i SOA, da to istraži, da vidi zapravo što je nemar, neodgovornost, indolentnost, a što je korupcija. Netko će morati odgovarati za to”, rekao je Letica.

Istaknuo je da mu je čudno kako je jahta sa suhog veza dospjela u more. “Onda je posada bila tu i otplovili su u Dubrovnik, obavili pojedinosti koje treba obaviti – odobrenja lučkih vlasti, popune goriva, i otplovila je iz hrvatskih teritorijalnih voda. To treba vidjeti i mislim da će tu i Državno odvjetništvo dati pravnu kvalifikaciju toga djela. Treba vidjeti gdje je indolentnost, neodgovornost, nemar tijela države, a gdje korupcija, mito i tako dalje i svatko sukladno svom dijelu odgovornosti treba odgovarati”, rekao je Letica.

Izrazio je nadu da su sve svi u lancu odlučivanja zbog ovoga slučaja probudili te uočili nepravilnosti i praznine koje treba popuniti. “Sad se te jahte bolje čuvaju, tamo su navodno stalno mornari koji brinu o pomorskoj sigurnosti, tamo su i zaštitari i ja se nadam da je to sada dignuto na viši stupanj”, rekao je Letica.

Upitan po kojem kriteriju se određuju sankcije na imovinu ili ljude u Hrvatskoj, Letica je rekao da to radi stalno povjerenstvo MUP-a. “To stalno povjerenstvo Ministarstva unutarnjih poslova, sukladno saznanjima tko je u skupini tih ruskih oligarha, tko je u skupini ljudi koji su bliski Vladimiru Putinu u raznim stupnjevima, temeljem toga su oni donijeli te zaključke, odnosno blokirana je imovina. U Hrvatskoj se tu radi i o nekim vilama, kućama, stanovima, poslovima, jahtama, i tako dalje. Tu je sada problem pravnog dijela, problem je koliko je to usklađeno s našim zakonodavstvom i što kaže zakon. Ja bih to prepustio kolegama pravnicima, koji će to bolje objasniti, ali treba to napraviti, barem i simbolično na štetu koja je nanesena Ukrajini, da netko barem simbolično to plati. Pitanje je kako će to završiti do kraja”, rekao je Letica.

Komentirao je i izjavu Sergeja Lavrova o predsjedniku Zoranu Milanoviću, rekavši da Lavrov vodi specijalni rat. “Rusija je sve više i više izolirana, u Rusiji je sve teža i teža situacija i na neki način traže određene načine uspostave određenih odnosa i sa zapadnim zemljama. Iako Putin kaže da ne djeluju, sankcije djeluju vjerojatno na malo duži rok Mislim da su u Rusiji iskoristili tu izjavu da bi pokazali da i netko iz zemalja NATO-a smatra da je taj rat zapravo prikriveni rat između Rusije i NATO-a i to i služi u njihove promidžbene svrhe, kao pokušaj razdora između članica NATO-a i sve je to u okviru njihovog pokušaja hibridnog djelovanja, odnosno operacija od utjecaja koje se ne vode samo protiv Hrvatske, nego protiv svih zemalja Europske unije i NATO-a, samo je pitanje tajminga”, rekao je Letica.

Letica je rekao da ne komentira izjave hrvatskih političkih aktera, “međutim, moram reći da predsjednik Zoran Milanović nije rekao da je to rat NATO-a, on je rekao da je to prikriveni rat između Rusije i NATO-a”.

Što se samog rata u Ukrajini tiče, Letica je rekao da je Ukrajina izvršila transformacije svoje vojske u smislu opremanja i kadrovskog zanavljanja. “Ukrajina bez ogromne pomoći i Europske unije i NATO-a i SAD-a ništa od ovoga što je napravila ne bi mogla. Tamo se vodi krvavi rat gdje su stotine tisuća ljudi poginule, gdje je infrastruktura razrušena i ta zemlja bez pomoći i financijske i vojne i diplomatske ne bi mogla izdržati. Kako će rat završiti i hoće li Ukrajina uspjeti osloboditi svoje teritorije, to je sada pitanje. Ja vjerujem da hoće i želim da se to i ostvari, ali nije Ukrajina samo igrač tu, tu je i Rusija i Europska unija i NATO i međunarodna zajednica koja će jednoga dana reći – e, sad je dosta”, rekao je Letica.

