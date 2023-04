Fali preko 5.000 sestara i tehničara: “Danas sam sestra, psiholog, vozač…”

Podijeli :

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na današnjem radnom sastanku sindikata sestara i tehničara i ministra Beroša nije dogovoreno ništa. Ministarstvo zdravstva nudi im u sklopu uredbe povišice do pet posto, za što sindikati kažu - to je povratak na staro. Pregovori se nastavljaju, prosvjed nije dogovoren, ali sve je izgledniji.

Zbog potresa i obnove oni koji rade u bolnicama raštrkani su po privremenim odjelima. U struci ih diljem Hrvatske nedostaje, kažu i više od pet tisuća. Kroz par godina u mirovinu će ih i do sedam tisuća, a plaće im ne dosežu više od tisuću eura. Radni zadatak je gotov – tek kad je pacijent zbrinut.

Sestra, podrška, psiholog, vozač…

“U jednom tjednu ja dva dana idem raditi u Zabok u operacijsku salu. Ostatak tjedna radim ovdje kroz obični rad, redovni jutarnji rad, eventualno dežurstvo i svakako u tjednu, jedna do dvije pripravnosti se dogode”, priča nam medicinski tehničar Robert Ivšak.

“Obilazim bolesnike u njihovim kućama. Danas sam, osim što sam medicinska sestra koja pruža zdravstvenu zaštitu, koja pruža podršku pacijentu, pružila podršku obitelji i svome timu. Bila sam i duhovnik, i psiholog, i bila sam na kraju vozač”, ističe Jelena Bilić, magistra sestrinstva u palijativnoj skrbi.

Da je stanje u sustavu zabrinjavajuće, svjestan je i državni tajnik Tomislav Dulibić koji je netom poslije sastanka sa sindikatima obišao bolnicu u renovaciji.

No, tvrdi – “prije godinu dana ovakvih sredstava nismo imali. Odgovorni za uzimanje tri posto medicinskim sestrama 2013. nismo, a sada moramo ići korak po korak u ispunjavanju uvjeta”.

“Liječnici su kao takvi nositelji djelatnosti i imaju veće školovanje i normalno da imaju više plaće od sestara. Nikako ne stoji teza da rješavamo liječnike, a na sestre ne mislimo. Povećat će im se plaća, koeficijent od tri do pet posto, ovisi na kojem su radnom mjestu. Ide povećanje njima, ali ne toliko koliko bi oni željeli”, napominje Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.

Mogući prosvjedi, štrajk…

A ako se pita sindikate strukovnih djelatnika u zdravstvu i sestara, ne samo da ide, već i na prepad – uredbom koju će u srijedu izglasati na sjednici Vlade.

“Uredbu smo dobili u 9, sastanak je u 11, znači nismo imali priliku vidjeti što je u uredbi promijenjeno. Dalje ćemo imati sastanak tijela i preuzimamo aktivnosti koje smo najavili, a to su prosvjedi i sve ono što ćemo dogovoriti, a u odnosu na štrajk – to vas najviše zanima, to ćemo vidjeti zakonsku mogućnost, to se može ukinuti, dapače, i sudskim nalogom jer uredbu Vlada donosi jednostrano”, naglašava Anica Prašnjak iz sindikata medicinskih sestara i tehničara.

“Mi smo već u ime centrale samostalnih sindikata zatražili sastanak s predsjednikom Vlade, očekujemo da će to biti danas pošto je Gospodarsko socijalno vijeće. Da smo nezadovoljni – jako smo nezadovoljni”, dodaje Stjepan Topolnjak iz Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi.

I Robert i Jelena su nezadovoljni ovakvim ishodom. Prosvjede će podržati, a za struku i pacijente će se boriti. Jer ono što rade je teško – ali to jedino znaju i vole.

“Kraj radnog dana izgleda tako da izađete van, jedva dočekate svježi zrak i malo nekakvog drugog prostora i mirisa, ali svi se veselimo obnovi”, kaže Ivšak.

“Ako ćemo govoriti o tri do pet posto, onda mislim da je to jako premalo za sve medicinske sestre koje u svom poslu dočekuju ljude na početku života i u čijim rukama se zaklapaju vaše oči”, zaključila je Bilić.