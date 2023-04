Najveći broj pregleda ikad na listama čekanja: Pogledajte za što se najduže čeka

Podijeli :

Liste čekanja su jedan od ključnih problema zdravstvenog sustava. Pacijenti su ili očajni ili prisiljeni ići u privatne klinike i poliklinike.

Na listama čekanja najveći broj pregleda ikad – više od 1.700.000. Nakon što joj se upalila tetiva, liječnici tvrde zbog terapijskih lijekova koje pije, svoj termin čeka i onkološka pacijentica Ivana.

“Upalila mi se tetiva na ruci, otišla sam kod fizijatra, preporuka je bila napraviti ultrazvuk, rečeno mi je bilo da će trebati šest mjeseci. U trećem mjesecu su mi rekli da naručuju tek za deveti”, kaže nam Ivana Mihaljević.

Kolike su stvarno liste čekanja?

Da se čeka, čeka se. Nije neka novost, i do godine dana za magnetsku rezonancu ili CT. Ako se pak želite naručiti na ultrazvuk srca, prvi slobodan termin dobit ćete za šest mjeseci, u KBC-u Dubrava puni su i bez slobodnih termina sve do 7. mjeseca 2024.

Liječnica: Neke se stvari mogu riješiti preko noći

“Povećavaju se liste čekanja i za dijagnostičke pretrage, a to su radiološke pretrage, UZV dojke i abdomena, dopleri karotida, UZV srca, pretrage koje mi svakodnevno imamo potrebu napraviti, međutim nikako do pravog termina. Pregled lokomotornog aparata čeka se do dva ili tri mjeseca, a prije je to bilo puno kraće”, pojašnjava liječnica Vesna Potočki Rukavina.

Termin za prvi pregled najduže se čeka kod reumatologa, zatim kardiologa i imonologa.

A zastarjela operatura i nedostatak ljudi koji na njoj rade, samo su neki od problema zbog kojih sustav ne funkcionira kako bi trebao.

“Postoji razlog u načinu naplate HZZO-a i u tome što nemamo uvid što se događa u bolničkim ustanovama jer svaka ima svoj informatički sustav i ne postoji objedinjeno praćenje”, napominje Ivica Belina iz Koalicije udruga u zdravstvu.

A liste čekanja dobro su poznate u rječniku svakog hrvatskog pacijenta.

“Evo sad čekam za dopler karotide godinu dana, sad idem u 4. mjesecu na pregled.” “Pokušala sam jednom zgodnom za dopler karotida u ne znam kojoj bolnici, naručili su me za godinu i pol, odustala sam. Ako mi je suđeno – suđeno mi je.” “Nisam ni pokušavala jer sam shvatila koliko se čeka pa privatno sve obavim.”

Uskoro novi Pravilnik

I dok pacijenti s jedne strane čekaju, prekovremeni u zdravstvu se gomilaju. Iako je pretraga pola milijuna više no lani, prosječno vrijeme čekanja skratilo se sa 171 dana na 157.

Beroš i liječnici nakon sastanka: Dogovorili smo ono što je bilo važno

Pozitivna statistika, no ministar Beroš ističe – nije zadovoljan:

“I bit ću zadovoljan jedino s novim Pravilnikom koji će s aspekta struke determinirati optimalno vrijeme čekanja za pojedine specifične preglede ili terapijske opcije. Ovo me za sada veseli jer smo uložili napor, poglavito informatički, u rješavanju liste čekanja”, rekao je Vili Beroš.

Liste čekanja nije uspio urediti ni sadašnji, a nijedan prethodni ministar. Teško će biti uvesti reda u sustav u cijeloj zemlji, Beroš će to pokušati Pravilnikom koji će propisati prihvatljivo vrijeme čekanja.

