Boris Malešević o HDZ-ovom sloganu: “Ne mogu reći da je loš, ali ima jedan problem”

Boris Malešević, poznati kreativni direktor i dizajner koji je prije, između ostalih, radio i predsjedničku kampanju za Zorana Milanovića, razgovarao je s našom Natašom Vidaković o sloganima i kampanjama uoči parlamentarnih izbora u Hrvatskoj.

Na početku ga je naša novinarka upitala sudjeluje na ikakav način u ovoj izbornoj kampanji. “Sudjelujem na puno načina (op.a. u kampanji), ali ne govorim o tome dok je kampanja, eventualno poslije.”

Malešević je objasnio kako je nastao slogan ‘Predsjednik s karakterom’ s kojim je aktualni Zoran Milanović išao u kampanju za prošle predsjedničke izbore.

“Taj Predsjednik s karakterom nastao je nakon jedne knjige ‘Povratak na karakter’ od Freda Kiela pa sam mislio da taj karakter staviti kao markicu na nekoga tko ga ima. Poklopilo se to čitanje s kampanjom Zorana Milanovića i ja sam mu predložio da ima taj slogan”, kazao je.

“Slogan treba podijeliti biračko tijelo”

Objasnio je i što je najvažnije u procesu kreiranja slogana za političke kampanje. “Kod slogana je najvažnije ono što političari najmanje razumiju i ono što hoće izbjeći – oni misle da se treba svima svidjeti. Mislim da slogan treba dobro podijeliti biračko tijelo, na one koji ga mrze i koji ga vole.”

Dodaje da je bitno i kome se obraćaju. “Oni kojima se obraćaš moraju ga voljeti, a oni drugi ga moraju pljuvati i onda ima neke šanse da imaš dobru utakmicu i dobru kampanju. Ako nastojiš da se svima svidi, onda se obično nikome ne svidi i ima tih slogana koji ništa ne znače i prođu ispod radara.”

Kreativni proces traje dok se ne osmisli priča i ističe da on ne smišlja slogane nego priče i onda je slogan naslov priče. “Postoje političari koji su sami po sebi priča i za njih je lako raditi.”

O HDZ-ovom sloganu

Komentirao je i HDZ-ov slogan ‘Za sve izazove’. “Ne mogu reći da je loš, mislim da je okej. Ima samo jedan problem – očigledno da je nastao prije uleta Zorana Milanovića u kampanju. Sad je ostao visiti u zraku. Za ovu igru sada, ma koliko je oni ignroirali, sad je taj slogan viseći”, kazao je Malešević i dodao: “Vjerujem da će imati još slogana. Danas se kampanja ne vodi samo s jednim sloganom. To će oni sigurno riješiti jer su novonastale okolnosti.”

Osvrnuo se i na Milanovićev citat ‘rijeke pravde’. “Pravda je često korištena riječ u politici, sama riječ pravda je bio slogan Ive Josipovića. To je stih Jure Stublića. To nije slogan, to je dobra pošalica”, rekao je dodajući da Milanović često voli citirati i pjesme i filmove.

Najbolji slogani

Malešević je komentirao i koji su to dobri slogani koje smo imali u dosadašnjim kampanjam. “Dobri slogani su oni koji su ostali u kolektivnoj memoriji naroda – ‘Zna se’, ‘Dobar život svima, ne samo njima’, Bandićev ‘365 dana u godini’ od čega je napravio brend, ‘Predsjednik s karakterom’, ‘Najbolji kad je najteže’.”

Ima savjet i za one političke stranke koje još nisu izašle u javnost sa svojim sloganima. “Slogan mora biti autentičan, mora biti zanimljiv, budite vidljivi, zanimljivi i autentični, nemojte posuđivati slogane.”

