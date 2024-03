Žarko Puhovski: Turudić je mala maca prema ovome što je napravio Milanović

Podijeli :

Do parlamentarnih izbora je 30 dana. Od najave kandidature predsjednika Republike Zorana Milanovića stigla je lavina reakcija, a čeka se i odluka Ustavnog suda može li Milanović biti na izbornoj listi. Gost Novog dana kod Mašenke Vukadinović bio je politički analitičar Žarko Puhovski.

“Aktiviranje Milanovića je blitz, hitni napad, rat još nije gotov. Rat će trajati još 30 dana. Prvi nalazi upućuju da ni sa Zoranom Milanovićem nije odlučeno, ali sada je u najmanju ruku ravnopravno, ako ne po mnogočemu i lijeva koalicija jači kandidat”, smatra Puhovski.

Ni L od lijeve opcije

Dodaje da su problem dvije stvari: “Prvo, nema tu više ni ‘L’ od lijeve opcije. Milanović je već godinama otišao desnije od HDZ-a, Milanović je već u dobrom kontaktu s Domovinskim pokretom koji je desno. On pokriva čitavu scenu. To nije lijeva koalicija”.

“Dugo, tjednima su lijeva i liberalna opcija prosvjedovale – s pravom – oko onoga što se dogodilo s Ivanom Turudićem. A HDZ je govorio da nigdje ne piše da se to ne može i ne smije. Sada imamo obratno, oni govore za Milanovića da nigdje nije zabranjeno”, dodao je Puhovski.

“Ono što je važno, što god je učinio, mogao učiniti, a svašta je mogao u smislu vladavine prava to je 0,05 prema ovome sada. Turudić je mala maca prema Milanoviću, prema ovom, doista ataku na vladavinu prava, koji će, da odmah kažem, po mom uvjerenju uspjeti”, smatra Puhovski.

“Valjda misli da bi Jandroković slao specijalce na Iblerov trg”

Iako Ustavni sud još nije donio odluku o tome može li se Milanović kandidirati, Puhovski kaže da to nema prevelike veze jer i dalje će na skupovima biti premijerski kandidat, samo neće biti na listi.

“Njemu je važno da Plenković i Jandroković ne preuzmu sve službe, kako on kaže. Valjda misli da bi Jandroković slao specijalce na Iblerov trg. To je ta paranoja uobičajena u politici”, kaže Puhovski.

Milanović pomeo SDP

Puhovski je spomenuo i Domovinski pokret. “DP može s Milanovićem, ali pitanje je što SDP može progutati. U zadnja dva dana pokazalo se da je ta stranka zapravo najveća žrtva. Milanović je naprosto pomeo SDP. Nije taj jadni SDP čak ni donio odlukom da promijeni prethodnu odluku da je Peđa Grbin kandidat, nego naprosto provalom Milanovića i bacanjem tih SDP-ovki i SDP-ovaca oko njegovog vrata odlučili su da je on taj. Nijedna jedina osoba nije rekla da je taj čovjek otišao udesno, da je već oštetio SDP. Išlo se po logici neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj.”

Milanović – mizogina ikona

Još je komentirao Zorana Milanovića. “On je ikona, sigurno, samo pitanje koliko je ikona ljevice. On je mizogina ikona, a opet su SDP-ovke ludovale za njom. SDP se pokazao da je iznutra još staljinistička stranka. Oduševljenjem oko Zorana Milanovića se kašira, skriva činjenica da SDP i HDZ nikad nisu bili bliskiji. Danas su toliko blizu jedni drugima da uopće nije jasno zašto nisu u koaliciji, osim zbog osobnih sukoba. Biračko tijelo im je slično, slični su po porogramima, ne mogu se po tome uopće sukobljavati…”

Puhovski smatra da će se cijela kampanja svesti na obračun Milanovića i Plenkovića, “na dva dečka koja se tuku, na pitanje tko će biti gazda u našem malom mistu. i To je ono što uništava politički život u Hrvatskoj”.

“Milanović, da je htio biti huligan, dao bi ostavku, no on to nije i u stanju. Kao mnogi macho muškarci, on je kukakivca”, rekao je Puhovski.

