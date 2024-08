Boris Žgomba: Izjava o “lošem gostu” je vrijeđanje svih u turizmu

Podijeli :

Jesu li kada je riječ o turizmu, došli na naplatu rast cijena, prevelik rast broja smještajnih jedinica ili je turistička politika takva da ne idemo na zgusnutu sezonu ljeti nego na produljenje, razgovarali smo s predsjednikom Udruženja putničkih agencija pri HGK-u i članom Upravnog odbora Europskog udruženja turističkih agencija, Borisom Žgombom.

Na pitanje zašto nam se u srpnju dogodio takav pad broja turista, Žgomba kaže:

“Ova turistička godina ide u onim okvirima u kojima je bila planirana. Sam srpanj je imao dolazaka manje, ali ukupno gledano od 1.1. do 15.8. sve je uravnoteženo, na razini koja je turistički planirana”, rekao je.

Lokalne turističke zajednice će i same moći ograničiti apartmanizaciju i overturizam

“Španjolska od svog gosta ostvaruje dva puta veći efekt”

Važniji podatak od dolazaka je tome koliko strani turisti troše. Jesmo li preskupi?

“Tema o cijenama je često medijski afektirana. Cijene su kod pojedinaca sigurno pretjerane, ali segment cijena kod privatnog poduzetnika je samo njegova odluka i materijalno odgovara sam za svoje poslovanje. Mi imamo ove dane više od milijun i dvjesto tisuća gostiju na Jadranu, to znači da dajemo vrijednost za novac. Ima onih koji krivo procijene i to ne rade, ali njih će tržište kažnjavati, ponuda i potražnja to balansiraju.

Ne bi rekao da smo preskupi jer gosti dolaze. Imamo nesrazmjera. Konkurentnost hrvatskog turizma ne odnosi se samo na smještaj već na sve ono što gost ima u ponudi. Problem je ponude i potrošnje. Španjolska od svog gosta ostvaruje dva puta veći efekt. Zato mi ne uspijevamo biti toliko uspješni koliko bi željeli.

Kad je riječ o cijenama, država može malo ili ništa. Poduzetništvo je slobodno. Država može nešto kroz fiskalne mjere i apelirati. Svaki poduzetnik ima svoju poslovnu politiku i strategiju”, objašnjava Žgomba.

“Najoštrije osuđujem etiketiranje gostiju”

Žgomba je oštro osudio vrijeđanje gostiju, nazivanje turista “boljim” i “lošijima” u smislu platežne moći pa čak i ismijavanje “nose pun bunker hrane sa sobom…”, “naručuju pizzu koju jedu na pola”…

“Najoštrije osuđujem takve izjave. To je ne samo podcjenjivanje već vrijeđanje, ne samo gostiju nego svih koji su se potrudili da taj gost dođe: od turističkih zajednica pa sve do komercijalnih subjekata. Taj gost je bio u Španjolskoj i Turskoj i drugdje na Mediteranu, nitko se nije usudio reći za tog gosta da je loš gost. Ušli smo nakon korone u normalne turističke godine. Konkurencija ne spava. Etiketiranje gostiju da su “loši” nema smisla, apeliram da se s takvom praksom prestane”, govori.

Neprijavljen gost loš je za turizam i za opasnost

Na pitanje o sivim i crnim zonama i slučajevima neprijavljivanja gostiju, Žgomba kaže da je to i sigurnosno pitanje, a koje ne mogu riješiti inspektori.

“E-visitor je najbolja platforma za evidenciju gostiju. Međutim ne može raditi dobro ako nema inpute. Dakle imamo milijun i dvjesto posjetitelja evidentiranih, a više od dva milijuna evidentiranih smještajnih objekata. Znači li to da je 800.000 kapaciteta prazno? Nije prazno. Taj nesrazmjer je vezan uz neprijavljivanje gostiju. To je važno i zbog evidencije i zbog planiranja infrastrukture, ali važno je i zbog vremena u kojima živimo – pitanje sigurnosti. Moramo znati tko nam je ušao u zemlju. Inspekcija to sama ne može. Da sad svi inspektori koje imamo krenu provjeravati, ne bi iduće četiri godine uspjeli ući u sve smještajne kapacitete. Neprijavljeni gost nije dobra stvar ni za turizam ni za sigurnost”, zaključio je.

