Kovačević: “U EU i dalje računaju na Vučića. Iz jednog razloga to je nerazumno”

Podijeli :

N1

U Novom danu N1 televizije gostovao je Božo Kovačević, stručnjak za međunarodnu politiku i nekadašnji veleposlanik u Ruskoj Federaciji. Među ostalim, govorio je i o protjerivanju hrvatskih državljana iz Srbije.

“Diskrecijsko je pravio svake države hoće li ili neće nekoga protjerati. Jasno je da je taj val protjerivanja hrvatskih državljana posljedica sve većeg stupnja nervoze srbijanske vlasti. Oni na svaki način pokušavaju potkrijepiti tezu da su društveni nemiri u Srbiji posljedica stranog miješanja. Oni na taj način posredno priznaju nesposobnost svojih službi. Kada bi to bilo točno, značilo bi da su njihove službe totalno podbacile”, kazao je Kovačević.

“To je maltretiranje proizvoljno izabranih ljudi”

“Riječ je o maltertiranju ljudi, gotovo proizvoljno izabranih samo zato da bi vlast onom dijelu javnosti koja joj vjeruje pokazala da ima razloge za ignoriranje zahtjeva tog vrlo širokog pokreta”, dodao je.

Oporba i nevladin sektor u Srbiji osudili Vučićevu vlast zbog protjerivanja Hrvata

Božo Kovačević smatra da je Hrvatska učinila dobar korak te vjeruje da će u daljnjoj diplomatskoj komunikaciji biti zatraženo obrazloženje vlasti Srbije o tim potezima.

“Sve se zapravo svodi na jednostavnu činjenicu. Radi prevladavanja unutarnjih političkih problema, u Srbiji su spremni pogoršati odnose s nekim zemljama, a tu im je Hrvatska na prvom mjestu”, ustvrdio je.

“Vučić uživa povjerenje europskih elita”

Očito je, kaže, da Vučić i dalje uživa povjerenje europskih elita. Oni koji odlučuju u EU, a to su prije svega Europska komisija i predstavnici najutjecajnijih zemalja u Europskom vijeću poput Francuske i Njemačke, i dalje računaju na Vučića. Očito da EU i dalje procjenjuje da samo Vučić i njegova stranka mogu ostvariti ono zbog čega je EU inicijalno i podržala promjene vlasti u Srbiji – odlazak Borisa Tadića i dolazak Vučića i SNS-a – a to je problem Kosova. Procijenili su da bilo koja osim nacionalističke vlasti u Srbiji ne može riješiti taj problem, a da ne izazove državni udar”, kazao je.

FOTO / Pripreme za Vučićev miting: Na ulicama Beograda hladnjaci, šatori, vreće s ugljenom…

Ponašanje EU-a prema Srbiji ocijenio je nerazumnim jer Vučić uz podršku koju dobiva od Europe istovremeno optužuje Zapad za pokušaj organiziranja obojene revolucije u Srbiji.

O Koaliciji voljnih

Predstavnici država članica tzv. Koalicije voljnih okupili se u četvrtak u Bruxellesu u sjedištu NATO-a. Desetak zemalja spremno je poslati vojnike u Ukrajinu. U Koaliciji voljnih je većina europskih zemalja te Kanada i Australija.

Što znamo o “Koaliciji voljnih”? Ovo su svi detalji

Govoreći o toj koaliciji, Kovačević je rekao kako je iz svega očito da ni vodeće članice Europske unije ne računaju na EU kao relevantnog igrača u rješavanju ukrajinskog problema pa su formirale tu Koaliciju voljnih.

“To je neformalna skupina zemalja, ali čini se sve jasnije da je to najava onoga o čemu se već godinama priča. A to je europski stup NATO saveza jer NATO je dosad funkcionirao kao Amerika plus ostale članice”, zaključio je Kovačević.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.