Kanada i Hrvatska sastale su se u nedelju u meču drugog kola grupe F na stadionu Khalifa u Dohi (1:4), a kanadskog vratara vrijeđali su hrvatski navijači.

Milan Borjan porijeklom iz Knina iz kojega je za vrijeme rata 90-ih otišao u Srbije, a kasnije je obitelj preselila u Kanadu. Zbog toga su neki hrvatski navijači imali uvredljive transparente na tribinama, a jedna skupina počela je skandirati uvrede na račun njega i njegove obitelji. On im je pak samo pokazao tri prsta.

“To pokazuje kakvi su ljudi primitivci. Nemam što komentirati oko toga, to samo govori o njima“, rekao je Borjan nakon utakmice i dodao:

“Čuo sam da su vikali i vrijeđali. To govori da su primitivci, da trebaju poraditi na sebi i svojim obiteljima, jer očigledno imaju neku frustraciju pa dolaze ovdje to iskaliti“.

Hrvatima je zaželio sve najbolje u nastavku natjecanja, piše Nova.rs.

Upitan je i je li Kanadska nogometna federacija stala u njegovu obranu i očekuje li neku reakciju.

“Nema potrebe. Milijun i jedna poruka, milijun i jedan poziv sam dobio. To pokazuje da su djeca, da ne znaju kako je bilo. Hrvatima želim sve najbolje dalje“, kazao je.

Borjan je na vrijeđanje i transparente odgovorio s tri prsta, što su uhvatile brojne kamere na stadionu.

„Jesam pokazao tri prsta, ali zato jer mi je bilo krivo što me vrijeđaju. Gledam svoje dvorište, reprezentaciju, ljude oko sebe, obitelj…“

“Hrvatski igrači bili su puni poštovanja”

Prijetnje i poruke mržnje dolaze mu i na društvenim mrežama.

„Evo da upalim WhatsApp da vam pokažem što sve ima i što sve pišu. Pišu traktori, ovako onako, evo pogledajte. Imam 2056 poruka samo na WhatsAppu, a zamislite pored toga. To je do njih. To je nogomet, idemo dalje, život ide dalje. Ja sam sretan čovjek imam predivnu obitelj. Imam ljude u reprezentaciji koji me poštuju i cijene, to mi je bitnije od bilo čega drugog. Sretan sam čovjek”, rekao je Borjan.

Hrvatski igrači su bili puni poštovanja za Borjana prije, tijekom i nakon utakmice.

„Fenomenalan pristup svih igrača. Sve pohvale, gospodski, kapa dole“, kazao je.

Otkrio je i šta je pričao s Ivanom Perišićem nakon meča.

„Pričaili smo o utakmici s Belgijom, rekao je da smo ih trebali pobijediti. Probajte pobijeditei Maroko da bi mi mogli proći“.