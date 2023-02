Podijeli :

Izvor: N1

Ekonomski novinar Ratko Bošković gostovao je u N1 i komentirao izdavanje narodnih obveznica.

“Republika Hrvatska izdaje državne obveznice otkad postoji, to nije ništa novo. Ovaj čas na zagrebačkoj burzi je listano 16 obveznica Ministarstva financija. Pogledao sam obveznicu koja dospijeva sljedeće godine, njoj je kamata 5,75 posto, to je jedna velika kamata. Građani cijelo vrijeme mogu kupovati obveznice, ali nisu. Manje od 1 posto obveznica drže naši građani. Građani su ih do sad mogli kupovati na sekundarnom tržištu, mogli ste nazvati brokera i on bi ih kupio za vas. Ove obveznice koje se nazivaju narodne, građani mogu kupiti u inicijalnoj javnoj ponudi, odmah pri prvoj emisiji”, rekao je ekonomski novinar Ratko Bošković.

On navodi da je nazivanje narodnih obveznica narodnima marketinški trik.

“Koliko mediji i političari uspiju nagovoriti građane da kupe obveznice toliko će ih oni kupovati. Narodne obveznice nisu za narod, prosječni građanin ne bi trebao ulagati u svoj novac ni u kakve financijske instrumente. To bi trebalo biti rezervirano za sofisticirane ulagače, ljude koji znaju što kupuju i kako to funkcionira. Sad bi nam se moglo dogoditi da nam se ponovi švicarac. Banke su ljudima ugovarale kredite u švicarcima, a oni nisu razumjeli što kupuju, a niti su im banke to dovoljno objasnile”, rekao je Bošković.

Navodi kako se kod obveznica ne gleda samo kamata nego i tzv. prinos koji se sastoji od cijene obveznice po kojoj se trguje koja može rasti i padati.

“Kad bi čovjek htio razumjeti obveznicu, morao bi poznavati 500 stranica hrvatskih zakona i propisa o trgovanju. Interes države je tu čisto politički, tu nema ekonomskog interesa. Izračunati stvarnu dobit ili stvarni gubitak mogu samo specijalisti. Trgovanje obveznicima nije čisti posao, to je prljava scena na kojoj veliki igrači manipuliraju cijenama. Kupovanje obveznicima preporučujem samo stručnjacima koji znaju što rade”, zaključio je.

