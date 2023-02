Podijeli :

Izvor: N1

Jesu li državne obveznice mudar potez financiranja države, a građanima mogućnost za siguran dobitak razgovarali smo u Novom danu s predsjednikom Fokusa, Davorom Nađijem.

“Za državu je sigurno korisno što će se zadužiti jeftinije nego što bi se zadužila na međunarodnim financijskim tržištima, znamo da su kamate porasle. Za štediše bi moglo biti korisno ako trenutno drže novce u banci jer je ova kamata bolja od one u banci, ali ako gledamo kontekst inflacije koja je viša i od te kamatne stope, postavlja se pitanje hoće li to biti dovoljna stopa za vrijednost imovine”, rekao je Nađi.

“Ako je inflacija viša od kamate, ljudi su u minusu. Dakle, to ovisi o inflaciji. Sada imamo visoku inflaciju i ako doma držite novac, gubite”, dodao je.

Nedovoljna financijska pismenost nacije

“Država zna da građani imaju puno novca za računima. Nije dostatna financijska pismenost pa se ljudi boje ulagati u tržište kapitala. U recesiji se zna izgubiti dio vrijednost, ali zato je važno ‘ne sva jaja u jednoj košaru’. Inflacija je i dalje jako visoka, samo usporava”, upozorava Nađi.

“Hrvatska nije sad zadužena na razini da bi se ljudi trebali bojati da će država bankrotirati. Pitanje je samo je li to mudro ulaganje. Dakle, ako mi znamo da kroz mirovinsku štednju 80 posto ulažemo kroz mirovinske fondove u državne obveznice, možda je pametno razmisliti o nekim drugim ulaganjima. No za to je važna financijska pismenost i poznavanje tržišta. Vidimo da dijelu nacije nije poznato koliko plaćaju državi, zdravstvu, koliko daju za mirovine…”, govori Nađi.

“Čuo sam premijera da se želi s narodnim obveznicama oživjeti tržište kapitala. Ima i jednostavniji način. Može napraviti privatizaciju neke nacionalne kompanije. Mogu smanjiti poreze koji se plaćaju kad se ostvaruje kapitalni dobitak na burzi”, dodaje.

Potrošačke cijene bi i bez eura rasle

Komentirao je i uvođenje bijelih lista.

“One neće imati utjecaj na cijene, građanima će biti lakše, neće morati ići od jednog do drugog centra, ali i ne sudjeluju mnogi centri. Vlada je zakasnila. Javljaju se reaktivne intervencije. Mislim da je problem nastao jer se rast cijena pripisao uvođenju eura, a mislim da bi i bez eura cijene rasle zbog inflacije. S druge strane, nas je euro zaštitio od udara jer nam nisu kamate rasle kao u nekim drugim zemljama. Vidjet ćemo kad dođe statistika da neće biti dramatičnog skoka cijena”, rekao je Nađi.

