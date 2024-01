Božinović: Nezakonite migracije su u rukama posebne vrste organiziranog kriminala

Podijeli :

Armin Durgut/PIXSELL

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovao je na primanju u povodu proslave Božića po julijanskom kalendaru u organizaciji Srpskog narodnog vijeća (SNV). Nakon prijema komentirao je tešku prometnu nesreću u kojoj je noćas poginulo troje ljudi, a koju je izazvao terenac mađarskih registarskih oznaka koji je navodno prevozio migrante, a osvrnuo se i na nedavne napade na strane radnike u Hrvatskoj.

Davor Božinović je prvo izrazio sućut obiteljima poginulih u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A1 kod Netretića.

Državno odvjetništvo objavilo detalje teške nesreće u kojoj su noćas poginule tri osobe Troje mrtvih u nesreći na A1: Terenac s migrantima prešao u suprotni trak i zabio se u automobil?

“Ovo je velika tragedija i kao što je poznato, policija s Državnim odvjetništvom provodi sve radnje za utvrđivanje okolnosti, uključujući identitet osoba u drugom vozlilu”, rekao je Božinović i dodao: “Kad pitate o problemu krijumčarenja, to je jedno od pitanja koje i Ministarstvo i ja osobno u posljednje vrijeme gotovo svakodnevno komuniciramo. To je trend na koji upozoravamo niz godina da je pitanje nezakonitih migracija u velikoj mjeri prešlo u ruke kriminala, i to organiziranog kojeg više ne bih tumačio kao popratnu pojavu migrantske krize, nego kao posebnu vrstu organiziranog kriminala u kojem se okreću veliki novci.”

Istaknuo je da je hrvatska policija prošle godine uhitila čak 1.880 krijumčara migranata, a ove ih je godine uhićeno već 25.

“Problem postoji, ali hrvatska ga policija rješava jer je efikasno organizirana i tako im otežava posao. No, činjenica je da problem nezakonitih migracija postoji i dalje, kao što postoji problem trgovanja drogom itd., s time se nosi cijela Europa. Od prvog dana smo zauzeli jasnu poziciju da sve vezano uz ovaj problem jasno komuniciramo javnosti, ne želimo ništa uljepšavati, ali cilj kojeg se držimo i kojeg ćemo ostvariti to je da Hrvatska nikad neće postati hot spot za nezakonite migracije. Činimo sve da Hrvatska bude jedna od najsigurnijih zemalja u Europi”, rekao je.

“Nijedna država u Europi nije napravila sve za integraciju stranaca”

Na pitanje bilježi li policija već broj napada na strane radnike u Hrvatskoj, Božinović je napomenuo da se zasad radi o izoliranim incidentima. Napomenuo je da se zna, kao što znaju Hrvati koji su desetljećima odlazili raditi u strane zemlje, da stranci, dok se ne snađu, više vremena provode na trgovima.

U blizini njihovih kuća otvoren Centar za migrante: “Treba tim ljudima omogućiti da se negdje smire”

“Hrvatska je izdala 170.000 dozvola za boravak i rad stranaca i taj angažman strane radne snage na poslovima graditeljstva, uslužnih djelatnosti, industrije i komunalnih poslova, prolazi bez većih incidenata. Bitno je, kad se dogodi incident vezan za zaštitu javnog reda i mira, policija brzo djeluje”, rekao je ministar i dodao:

“Vlada je krajem prošle godine izašla sa strategijom demografske revitalizacije gdje ima segment o integraciji migracija u Hrvatskoj i iz toga će proizaći niz radnih dokumenata. Ovakvih iskustava u prošlosti nismo imali, no to nije obrazac koji treba slijediti jer praktički nijedna država u Europi nije, po meni, napravila sve što je mogla da bi integracija stranaca postigla standard koji bi slijedili. Sigurno ćemo zajedničkim radom više resora naći neko rješenje koje će morati biti skrojeno prema hrvatskoj stvarnosti. Svi ljudi koji dolaze u Hrvatsku, sve te dozvole su privremenog karaktera pa ne znače trajan boravak u Hrvatskoj.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Plenković odbrusio DP-u: “Briljantno priopćenje, a logički slijed im je još briljantniji…” DP zbog prometne nesreće u kojoj je noćas poginulo troje ljudi prozvao – Plenkovića