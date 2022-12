Podijeli :

Ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, gostovao je u Novom danu.

Ministar je komentirao činjenicu što jučer u Saboru nije izglasano sudjelovanje Hrvatske u međunarodnoj vojnoj misiji Europske unije za pomoć Ukrajini EUMAM.

“To je prije svega neuspjeh onih koji nisu glasali za tu odluku jer se na toj odluci testira gdje je Hrvatska, je li na strani demokracije ili je na strani onih koji nisu zadovoljni s činjenicom da je Europa pokazala visoku razinu jedinstva u ovoj agresiji Rusije na Ukrajini. Tu se puno toga testiralo. Mislim da je ovo test koji naša opozicija nije prošla. Nažalost, to nije dobra stvar za Hrvatsku”, rekao je Božinović.

Neki će se takvoj odluci Hrvatske radovati, smatra ministar.

Naša je Mašenka Vukadinović ministra upitala je li bilo proceduralnih pogrešaka od samoga početka, u smislu toga da je o cijeloj stvari hrvatska javnost doznala tek nakon što je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman dao intervju Politicu.

“Hrvatska nije neutralna, na cijeli niz načina se odredila, uključujući deklaraciju Sabora gdje je osudila rusku agresiju, dala pomoć Ukrajini na razne načine, uključujući tehničku i vojnu pomoć. To je jedan kontinuitet”, rekao je Božinović.

“To je jedna od misija kakvih smo imali ne znam ni ja koliko. Ministar je tada rekao nešto što su rekli i njegovi kolege. U tom trenutku su vjerojatno svi ministri tamo rekli istu stvar jer se radi o nečemu oko čega je Europa postigla jedinstvo. Druga je stvar procedure”, rekao je Božinović.

Je li se dovoljno truda u državnom vrhu učinilo da se nađe mir između predsjednika i premijera?

“Vi to pitanje vjerojatno postavljate svim svojim sugovornicima. Ja vas vraćam na ono što je bit. Bit je jesmo li svjesni da se odlučuje o tome da se brani demokracija u Europi jer bez demokracije u Europi ne bi bilo ni hrvatske države. Svi koji su u političkom životu jedne mlade države koja je tek kad je pobijedila demokracija na kraju Hladnog rata, dobila mogućnost demokracije, ta zemlja mora biti na strani demokracije. Ja ne mogu razumjeti političke aktere koji to dovode u pitanje na način kao što su to doveli u pitanje jučer. Mogu oni pričati što hoće, oni su jučer glasali protiv demokracije, protiv obrane demokracije, protiv Hrvatske kao aktivnog čimbenika u demokratskim procesima u Europi. Na takvom jednom pitanju pokazati toliko političko sljepilo i nerazumijevanje procesa…”, rekao je ministar.

Legitimnom je situacijom ocijenio da je Ustav predvidio da se o ovakvom pitanju odlučuje u Saboru. “U Saboru su zastupnici koji trebaju misliti svojom glavom”, rekao je Božinović.

“Jutros sam razgovarao s našom veleposlanicom u Kijevu, koja je sretna jer ima vode. Ukrajina je pod bombama, pod raketama, negdje više od 400 djece je poginulo, ti ljudi u jednom trenutku dobiju informaciju – evo, ima jedna država za koju znamo da je otpočetka za nas i koja nam je poslala tu vrstu poruke. To su agencijske vijesti – Hrvatski sabor nije donio odluku o sudjelovanju”, rekao je Božinović.

“Ne mogu oni napraviti toliku štetu koliku ova Vlada može, kad je u pitanju međunarodni položaj, izgraditi. Ovo sigurno nije dobra stvar, međutim, i u Europi i u NATO-u zna se tko je tko u Hrvatskoj”, rekao je ministar.

Upitan je li se netko razotkrio po ovom pitanju, ministar je odgovorio: “Pa naravno da se razotkrio.”

“Legitimno je biti protiv, ali onda se mora dati argument. Ovdje se radi o tome na kojim vrijednostima ti definiraš i baziraš svoju politiku”, rekao je Božinović.

“Bojkotirali su demokraciju”, rekao je ministar.

