Kosor o obuci ukrajinskih vojnika: Premijer je danas rekao nešto indikativno…

Bivša premijerka i bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor gostujući u N1 Newsroomu komentirala je pitanje uvođenja poreza na ekstraprofit i obuku ukrajinskih vojnika, a izjasnila se i o tome misli li da će današnji gubitak podrške oko ovog pitanja u Saboru štetiti Plenkoviću.

S obzirom na to da je Kosor bila premijerka u doba velike krize 2009. godine, usporedila je situaciju današnje krize sa odlukama u svom mandatu.

Na pitanje o planu Vlade da izjednači plaće dužnosnicima i državnim službenicima, što bi značilo podizanje plaća svim političarima, Kosor kaže: “Mislim da je to bilo politički netaktično i neočekivano u situaciji kad u Hrvatskoj toliko ljudi živi teško zbog inflacije. Što se tiče povijesti, mogu samo reći da su u vrijeme moje vlade te plaće smanjene. To je bilo vrijeme smanjivanja, ne samo plaća, nego smanjivanja svih povlaštenih mirovina pa i povlaštenih mirovina branitelja, kako su ih mnogi nazivali.”

Na pitanje o ekstraporezu, Kosor komentira: “Sad je situacija u proračunu dobra. Vlada ima sredstva za obnovu na koja mi tada nismo mogli računati. Gospodarstvo je tada bilo zakočeno i situacija s proračunom je bila kritična. Ja sam tada puno puta znala reći bolje bilo kakva plaća nego nikakva. Ovo je sada potpuno nešto drugo. Oni koji su bili uspješni tijekom krize sada će dobiti novi porez.”

Da je Kosor premijerka, u ovom se trenutku ne bi odlučila na ovakav porez. “Ako postoji toliko odluka koje će se ostvariti kroz proračun vezanih za kupovinu aviona, ako se ministarstvo hvali tim ogromnim proračunom za sljedeću godinu, onda znači da situacija s proračunom nikako nije usporediva s 2009. godinom kada je u jednom trenutku prijetilo da mi možda ni ne isplatimo mirovine.”

Kad je riječ o obuci ukrajinskih vojnika, Kosor kaže: “Ono što je za mene od početka jedino važno je to da Ustav RH nije poštovan od prvog koraka. Od trenutka kad je ministar Grlić-Radman otišao na neki sastanak u Bruxelles i tamo se izjasnio da ćemo biti za obuku ukrajinskih vojnika bez prethodne suglasnosti s vrhovnim zapovjednikom i predsjednikom države, jer tako Ustav traži, i kad je predsjednik Republike o toj odluci, koja je trebala biti zajednička, saznao čitajući Politico, u tom trenutku je to postala neustavna odluka. Dakle, tu je počeo ogroman problem. Sigurno da ministar Grlić-Radman ne bi to učinio bez naloga Andreja Plenkovića.”

Kosor napominje također da većina građana Hrvatske nije za takvu odluku.

“Nekidan je predsjednik Vlade rekao da će 150 godina nositi teret oni koji će biti protiv, a danas je isto rekao nešto vrlo indikativno, a to je da će pratiti one koji će glasati protiv.”

Komentirajući kako će odluka o tome da se Ukrajinci neće obučavati u Hrvatskoj utjecati na percepciju Hrvatske u Europskoj uniji, Kosor ističe: “Mi zaboravljamo da smo mi suverena članica EU-a. Nismo prevrtljivci. Nitko nije mogao saviti potpis u ime Hrvatske jer je to protuustavno.

“Najbolje ćemo pomoći Ukrajini ako branimo Ustav Republike Hrvatske. Prihvat djece ukrajinske djece, pozivanje na ljetovanje, na liječenje, pomoć u humanitarnom razminiravanju… Tu bi bilo jako dobro kad bi sada predsjednik izašao s nekom inicijativnom koja bi išla u tom smjeru. Da smo mi kao država na strani slabijih, mislim da to nije upitno.”

Što se tiče Plenkovića, Kosor zaključuje: “Sigurna sam da ovaj naizgled gubitak Andreja Plenkovića u Saboru, ništa njemu osobno neće štetiti na tom njegovom putu koji će vjerovatno jednoga dana završiti visokom pozicijom u Europskoj uniji jer je sigurno da će on to znati objasniti.”

Upozorava da bi bilo jako loše da predsjednik Vlade i predsjednik države u svojim krugovima, odlazeći izvan Hrvatske, ogovaraju jedan drugoga. “E, to bi bilo štetno za Hrvatsku, a ovo je sve dio političke borbe gdje ja mislim da je Plenković trebao bolje procijeniti jer se meni uvijek činilo da zastupnici Domovinskog pokreta neće o tome glasati.”

