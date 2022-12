Podijeli :

Na izvanrednoj sjednici Hrvatskoga sabora zastupnici glasali su o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj u sklopu misije EUMAM. Odluka o obuci nije prošla. Za izglasavanje odluke o toj misiji, koja među ostalim, uključuje i dolazak do stotinjak ukrajinskih vojnika na obuku u Hrvatsku u rotacijama tijekom dvije godine, bila je potrebna dvotrećinska većina, odnosno, 101 glas saborskih zastupnika. Glasalo je ukupno 107 zastupnika zastupnika, odluku je podržalo 97 njih, a protiv je bilo 10 zastupnika.

Plenković: Zastupnici koji su glasali protiv obuke su politički patuljci

Premijer Andrej Plenković ocijenio je u petak da su zastupnici koji su glasali protiv EU misije za vojnu pomoć Ukrajini pokazali neupućenost, ustvrdivši da je glasanje u Saboru bilo “razdjelnica koja dijeli one koje štite nacionalne interese od političkih patuljaka i kukavica”.

Komentirajući glasanje o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini – EUMAM, Plenković je tijekom obraćanja na prijemu za predstavnike udruga proizašlih iz Domovinskog rata posebnu zahvalu uputio onima koji su glasali “za” – zastupnicima parlamentarne većine i još 20 oporbenih zastupnika.

Oni su, rekao je, bili na razini političke, moralne, pa i povijesne odgovornosti, što jako dobro. No, loše je, kazao je Plenković, da među ovih 54 zastupnika koji nisu glasali za odluku nije bilo još nekoliko njih “koji razlikuju šumu od drveća, koji razlikuju bijelo od crnoga, dan od noći, dobro od zla”.

“U ovom konkretnom slučaju vidjeli smo manifestaciju politiziranja, rekao bih provincijalizma, potpune neupućenosti u ključne globalne, sigurnosne i političke teme, koji će na mali način, ne mnogo, jer smo mi osnažili međunarodni položaj Hrvatske, ipak naštetiti našem međunarodnom kredibilitetu, a to se nije smjelo dogoditi”, ustvrdio je. Više pročitajte OVDJE.

Raspudić: Plenković je doživio težak politički debakl

Nezavisni zastupnik iz kluba Mosta Nino Raspudić u Newsroomu je rekao:

“Plenković nas uvjerava da smo imali priliku glasati jesmo li za Putinovu diktaturu ili Ukrajinu, jesmo li moralni ili ne. To je pravljenje idiotima saborskih zastupnika i građana. U Saboru smo dobili nešto neustavno. Pogledajte Ustav i članak 7, izričito se govori o obuci stranih vojnika na teritoriju Hrvatske u sklopu međunarodnih ugovora. Grlić Radman se nalupetao i naobećao, Plenković se našao u problemu koji je odlučio riješiti silovanjem Ustava. Doživio je težak politički debakl, drago mi je da se to dogodilo.” Više pročitajte OVDJE.

Žustra rasprava nakon glasanja

Vladajući i oporbeni zastupnici nastavili su se u petak žestoko prozivati i nakon što je bilo jasno da nije prošla Odluka o sudjelovanju u misiji EUMAM i o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, a Andro Krstulović Opara (HDZ) izjavio je da će zbog te odluke Putin biti zadovoljan. Krstulović Opara se referirao na izjavu Peđe Grbin (SDP) da spomenuta Odluka nije “glasovanje o pomoći Ukrajini, nego o pokušaju HDZ-a da u potpunosti ovlada Hrvatskom”. “U tome niste uspjeli, ima hrabrih ljudi koji nisu podlegli emocionalnim ucjenama”, rekao je Grbin, dodavši kako izražava žaljenje što su neki iz oporbe pokleknuli, odnosno glasovali za Odluku.

Grbin je pozvao kolege da glasuju za zaključak koji je SDP predložio sa Zeleno lijevim blokom, a prema kojemu bi Hrvatska pomogla Ukrajini u područjima u kojima ima specifična iskustva u odnosu na druge, primjerice razminiranju, medicinskim znanjima vezanim za rat, dokumentiranju ratnih zločina itd.

“Ne možemo pomoći drugima ako to znači pogaziti red u vlastitoj kući, pogaziti Ustav, a vi iz HDZ ste to danas pokušali i srećom niste uspjeli”, rekao je SDP-ov Peđa Grbin kolegama iz HDZ-a.

Jandroković: Nije istina da je pogažen Ustav, to je vaše mišljenje

Njegove tvrdnje o gaženju Ustava odbacio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. “To je vaše mišljenje, ničim dokazano, prestanite manipulirati tom tezom, mogli smo glasovati, svi smo pokazali gdje pripadamo”, rekao je Jandroković šefu SDP-a zastupniku Grbinu.

Grbinove „lekcije o neustavnoj odluci“, odbacuje i Krstulović Opara, i spočitava mu da je njegova stranaka SKH/SDP 25. lipnja 1991. bila protiv ustavne odluke o neovisnosti Hrvatske. “Izabrali su stranu, izabrali su je i danas, zbog ove odluke će Putin biti zadovoljan, a mene je sram što sam bio u tom Saboru”, kazao je.

Grbinove tvrdnje nisu sjele ni Davorku Vidoviću (Socijaldemokrati). “Uvrijedio je sve zastupnike ne imajući u vidu da postoje ljudi koji imaju vlastitu pamet i odgovornost, prozvavši nas koji smo glasovali po vlastitoj savjesti, nazivajući nas ucijenjenima. Sačuvao bih se od toga i ne bih rekao da se možda ne radi o njemu kao ucijenjenom i načinu na koji je glasovao”, kazao je Vidović.

Habijan: To što ste pokazali, zove se kukavičluk

Idite na Pantovčak, tamo budite poštar, proučio je Grbinu HDZ-ov Ante Deur.

“Ono što ste danas pokazali zove se kukavičluk i može vas biti sram”, dodao je Damir Habijan (HDZ).

Uz zaključak ZLB i SDP-a, Sabor je odbio i zaključak Dalije Orešković, koja je tražila da se obveže Vladu da u roku 15 dana sjedne s predsjednikom države, da dogovore stavove.

“Predsjednik je u više navrata rekao da se s ovom Odlukom ne slaže; o čemu bi se onda trebalo razgovarati”, upitao je Jandroković koji je odbacio i tezu Željka Sačića (HS) da „naše vlasti ne funkcioniraju“. “Ne bih rekao, Vlada se obratila predsjedniku Milanoviću, on se oglušio i javno rekao da ne prihvaća odluku; nakon toga smo stvar prebacili na Sabor”, kazao je Jandroković, podsjetivši kako se često govori da je Hrvatski sabor ‘u drugom planu’ i da ‘nema neku ulogu’.

“Danas je dobio ulogu i odlučili smo kako smo odlučili. Nemojmo sada prebacivati odgovornost ni na predsjednika Vlade, ni države, odgovornost je danas ovdje na zastupnicima”, poručio je Jandroković.

Socijaldemokrati: Podrška EUMAM-u ne znači podršku HDZ-u

“Glasanje za odluku ne znači podršku bilo kojoj stranci, pa ni HDZ-u, ili bilo kojem pojedincu u Hrvatskoj jer mi nismo ničiji sljedbenici niti navijači. Ne znači ni mirenje s praksom nezakonitog postupanja, kojeg je bilo kod predlaganja odluke”, izjavio je saborski zastupnik Socijaldemokrata i potpredsjednik Sabora Davorko Vidović.

Ne odustajemo od zahtjeva da predsjednik Republike i predsjednik Vlade moraju surađivati na pitanjima koja su Ustavom navedena, poručio je.

Odluka “za” ne znači ni mirenje s katastrofalnim pokušajima manipulacije političkim strankama i građanima zemlje, podjelama, plašenjem ljudi, stigmatiziranjem bilo koga “putinovcima, milanovićevcima, žetončićima”.

Glasanje “za” znači dosljednu, nedvosmislenu i stvarnu podršku Ukrajini, a ne samo deklarativnu podršku, u borbi za slobodu i teritorijalnu integritet, podršku zajedničkoj politici EU-a u obrani zajedničkih vrijednosti „jer EU za nas nije samo krava muzara već zajednica vrijednosti”.

Kod odluke bio nam je važan meritum, naglasio je Vidović podsjetivši da su tražili ocjenu ustavnosti odluke te da je Ustavni sud, kako su je protumačili, rekao da nije bilo protuustavnosti.

Bilo je možda neustavnih, ali ne i protuustavnih rješenja jer bi to dovelo u pitanje prethodnih 40 drugih odluka pripremanih na isti način, ustvrdio je.

Za one koji se nisu uključili u glasanje Vidović je ocijenio da im nedostaje stava, pravih vrijednosti i principijelno postupanje.

Bačić: Nas 97 smo danas između dobra i zla izabrali dobro

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u petak je, nakon neuspjelog glasanja o uključenju Hrvatske u misiju EUMAM, kritizirao oporbu “zbog izostanka empatije i solidarnosti prema Ukrajini” te kazao da se glasalo između dobra i zla.

„Ovaj ishod glasanja svakako nije dobar i neće pridonijeti jačanju međunarodnog ugleda Hrvatske. Prije 30 godina bili smo izloženi sličnoj agresiji kao danas Ukrajina i sada kada smo u stanju i vojno pomoći Ukrajini dio oporbe, nažalost, nije podržao vojnu misiju”, izjavio je Bačić nakon neuspjela glasanja. Ponosan je, kazao je, što je danas među 97 zastupnika koji su između zla i dobra izabrali dobro, između agresora i žrtve birali žrtvu i između slobode i rata birali slobodu.

Zahvalio je svim zastupnicima vladajuće većine, ali i Socijaldemokratima koji su podržali odluku o misiji, IDS-u i ostalim oporbenim zastupnicima koji su stali iza ove odluke.

Razočaravajući stav kvazidomoljuba

„Nije iznenadio stav SDP-a, koji je 1990-ih imao određenih posrnuća kada smo odlučivali o vlastitoj sudbini. Nije me iznenadio ni stav Zeleno-lijevog bloka jer sam pratio njihova posrnuća kada smo završavali pregovore s EU. No, ono što me razočaralo stav je kvazidomoljuba na desnom političkom spektru koji se busaju u prsa domoljublja, a danas kada je trebalo pokazati solidarnost i empatiju sakrili su se u mišju rupu”, poručio je.

Oni koji su danas glasovali za ovu odluku su za Ukrajinu, suosjećaju s njihovom žrtvom i spremni su im pomoći, a oni koji je nisu podržali, svakako nisu za Ukrajinu, ocijenio je Bačić.

Oni, dodao je, koji se zaklinju kako Hrvatski sabor mora biti vrhovno mjesto odlučivanja i vrhovni arbitar i kako je iznad Sabora samo Bog, danas su pokazali da je netko drugi iznad njih, a javnost jako dobro zna tko je to.

Pukotina u EU

Bačić je ocijenio da će moskovski mediji i moskovska politika ovaj trenutak iskoristiti da pokažu da unutar EU postoji pukotina, i to od države i naroda koji nije bio međunarodno postavljen došli do toga da smo danas dosegnuli sve svoje strateške ciljeve – EU, NATO, Schengen i euro.

Danas su zastupnici iskazali stav o žrtvi Ukrajine i ukrajinskog naroda, ali i Rusiji i njezinoj agresiji na međunarodno pravo i međunarodni poredak, i o slobodi jednog naroda, smatra Bačić.

Najavio je da će Vlada RH, bez obzira na ovu odluku, nastaviti pomagati Ukrajini i vojno. Znam da su oči Ukrajine danas bile uprte u Hrvatski sabor i citiram Martina Luthera Kinga: „Nećemo pamtiti riječi svojih neprijatelja nego šutnju svojih prijatelja”. To je najbolja poruka onima koji su danas šutjeli, zaključio je Bačić.

DP poslao poruku Plenkoviću

“Tako je, upravo tako, magistre Plenkoviću: – Mi smo stvarno pokazali provincijalizam, pokazali smo ga onda kada smo, po tvojim riječima i tvom nahođenju kako ti vidiš Hrvatsku, stali braniti i ostavili živote svojih očeva, braće i sestara radi te ‘provincije’.

Za to vrijeme, ti koji naravno ne možeš podnijeti provincijalizam, bio si u Parizu – gradu svjetlosti sa svojim najužim krugom suradnika koji su dan-danas tvoji suradnici. Znamo da je teško sada nazvati Macrona, tvog velikog prijatelja, a osobito Ursulu von der Leyen koja je u brizi radi afere Pfizer u kojoj je potratila preko 40 milijardi eura i nakon velikog korupcijskog skandala u Europskoj uniji gdje je pronađeno 600.000 eura, stoga vjerujemo kako ti je zaista teško objasniti joj kako nisi uspio u svom naumu da sprovedeš njezine ideje u djelo.

Teško je da, znamo mi da je teško biti okružen tolikim provincijalcima i znamo tvoju veliku želju da što prije napustiš provinciju Republiku Hrvatsku. Mi našu Hrvatsku ne smatramo provincijom. Za nas je ona najljepša zemlja na svijetu, za nas je ona centar svijeta, a svatko tko mrzi svoj dom, nije ga nikad bio ni vrijedan, niti dostojan.

P. S. Da ste stvarno željeli pomoći Ukrajini, kroz standardnu proceduru poslali biste dopis predsjedniku RH i na taj način pokušali primiriti strasti, ali ne, VI ste građanin svijeta i vaš ego je veći i od Hrvatske i od Ukrajine!”, priopćili su iz Domovinskog pokreta.

Most: HDZ nije briga za Ukrajinu nego za briselsku karijeru Plenkovića

Iz Mosta su u petak poručili kako usprkos tjednima agitiranja “na sve strane”, HDZ nije uspio iznuditi dovoljan broj glasova za obuku ukrajinskih vojnika te da tu stranku “nije briga za Ukrajinu, nego za briselsku karijeru Andreja Plenkovića”.

U facebook objavi pod nazivom “HDZ-ov fijasko na kraju godine” ističu da je Most ostao dosljedan te kako se pokazalo da su bili u pravu.

“Od početka smo tvrdili da je guranje odluke da Hrvatski sabor odlučuje o obuci ukrajinskih vojnika protivno hrvatskom Ustavu! HDZ nije briga za Ukrajinu, nego za briselsku karijeru Andreja Plenkovića i demonstraciju sile u Hrvatskom saboru. Nisu uspjeli! Ovo je pokazatelj da korupcija, sila i nepotizam dolaze na naplatu”, zaključuje se u objavi Mosta.

Hrvatska ipak neće na svom području obučavati ukrajinske vojnike, odlučili su u petak saborski zastupnici jer za tu odluku nije glasala potrebna dvotrećinska većina od 101 zastupnika. Nakon dva tjedna konzultacija vladajući nisu uspjeli sakupiti potrebnu dvotrećinsku većinu, odnosno 101 glas za donošenje Odluke o sudjelovanju Hrvatske u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini – EUMAM, za sudjelovanje u misiji EUMAM bilo je 97 zastupnika, a 10 protiv.

