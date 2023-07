Božinović prozvao Milanovića: Ponizio je policiju

Podijeli :

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović razgovarao je s novinarima nakon konferencije Novog lista "Hrvatski turizam u Schengenu i Eurozoni" koja se održava u Opatiji.

Božinovć je kratko komentirao posjet Milorada Dodika predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću koji boravi na Hvaru. Ministar kaže da se posjeti stranih državnika moraju prijaviti.

“Ja nisam imao nikakvu informaciju, a pitanje dolazi li vojni ili civilni helikopter nije pitanje za MUP. Dakle, MUP je sustav od 26.000 ljudi. Ured predsjednika je poslao na nižoj razini i u svom protokolu mail u kojemu je obavijestio o dolasku helikoptera na Hvar sa zahtjevom da se izvrši granična kontrola osoba u helikopteru”, objašnjava Božinović.

Milanović se sastao s Dodikom na Hvaru, evo o čemu su razgovarali “Fantomska kriza u BiH nije izazvana potezima Dodika”

Na pitanje je li onda Ured predsjednika nešto pogriješio, ministar kaže da bi bilo normalno da se javnost obavijesti o takvim posjetima. “Što se tiče ovog drugog dijela neugodno sam iznenađen priopćenjem Ureda predsjednika sinoć, gdje je uvrijedio i ponizio policiju jer je kazao da je pod kontrolom HDZ-a, a činjenice su takve da ministar, čak i glavni ravnatelj, nisam siguran ni za načelnika Uprave za granicu, nisam siguran je li imao tu informaciju. To su operativne informacije između službi koje se razmjenjuju na dnevnoj bazi”, govori. Božinović kaže i kako se informacije ne razmjenjuju na način da se telefonski te dodaje da činjenica da se tako ponižava ljude koji profesionalno rade svoje posao nije zabilježena u bilo kojem mandatu do danas.

Božinović ponavlja kako policija nije pod kontrolom HDZ-a te se samo može zapitati je li možda bila takva praksa u vrijeme kad je Milanovć bio premijer. “Policija provodi zakon, zakon je u ovom slučaju bio da policajci u neposrednom osiguranju odrade on što im kaže štićena osoba, u ovom slučaju predsjednik Republike”, navodi i dodaje da je svoj posao odradila i granična policija.

Na pitanja našeg Ranka Stojanca je li onda policija pod kontrolom HDZ-a ili nije, Božinović kaže kako on može i ne mora biti uvrijeđen time, ali da je ovo uvreda i svim ljudima koji časno rade svoj posao i ne bi pristali raditi na način da krše zakon. Policija nema uvid u to tko ulazi u hrvatski zračni prostor, ponavlja ministar. Ponavlja i kako su, barem sa ovom vladom, prošla vremena kad je ministar imao uvid u to tko kome dolazi u posjet. “Policija je odradila svoj posao u skladu sa zakonom i to će raditi dok sam ja ministar, toliko mogu jamčiti. A je li Ured predsjednika mogao obavijestiti MVEP, medije ili izdati priopćenje, to je pitanje za vas, ne za mene”, kaže.

“Milorad Dodik nije osoba koja bi imala status štićene osobe u RH. Dok je bio član Predsjedništva, bio je, sad to nije”, kaže Božinović i objašnjava da posjet na nekoj višoj razini ne bi prošao bez svih potrebnih notifikacija. Ministar objašnjava da nije neuobičajeno da strani policijski helikopteri ulaze u Hrvatsku, da su i drugi dužnosnici putovali tako. “To je sve posao najave, kontrole…”, govori.

Pregovori sa sindikatima

Prema ministrovim riječima, u njegovom mandatu se redovito razgovara sa sindikatima.

“Radi se o kontinuiranom poslu. Interes nam je zajednički, a to je podići standard hrvatskih policijskih službenika i namještenika i službenika MUP-a. Nikakav ad hoc, nikakvi pritisci. Ako imate otvoren dijalog i interes da, u skladu s mogućnostimma države, se podigne standard… Mi pušemo u isto jedro”, kaže ministar i dodaje da je siguran da svi policijski službenici mogu potvrditi da im nikad nije obećano nešto što nije ispunjeno, ali i da se ne obećava ono što se ne može ispuniti.

Požar na Čiovu

Ministar je potvrdio da je uhićeno dvoje ljudi zbog požara koji je buknuo na Čiovu.

Hrvatska policija nikad u povijesti nije ostvarivala rezultate kakve ostvaruje sada, kaže ministar. “Policija će nastaviti tako radiit. Ona je jamac sigurnosti i zaštite demokratskih vrijednosti u Hrvatskoj”, zaključuje.

Dvije osobe koje su osumnjičene i prevedene su, prema Božinovićevim riječima, stranci koji u Hrvatskoj borave zbog posla. Nije htio prejudicirati rezultate istrage.

