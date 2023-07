Gdje je ravnateljica Hitne? “Da je jučer bila smjena, bilo bi kasno”

Podijeli :

N1 / Ivana Tomić, Ilustracija

Tomislav Petrušić, predsjednik udruge Hitna uživo, u Novom je danu govorio o problemima s kojima se Hitna suočava na terenu.

Petrušić kaže kako problema ima tamo gdje ih je bilo i prije, da se ništa nije promijenilo.

“Neki dan je objavljeno da je oko milijun turista bilo kod nas. To je velika brojka, bez obzira radi li se o Primorju ili Slavoniji, mi radimo. Imamo stalnu mrežu timova, ljeti se pojačaju timovi, ali to ovisi o lokalnim jedinicama”, govori Petrušić objašnjavajući da neke županije ulažu više, neke manje i da se to i osjeti.

Što se tiče Istarske županije, on kaže da je to dobar primjer. Tamo županija ulaže dosta novca i educira se ljude i drži se do djeltnika i sve to rezultira dobrom zdravstvenom skrbi na razini cijele županije. Dosta se, kaže, radi i u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Iako Ustav jamči jednaku zdravstvenu zaštitu svima, politika je ona koja sve radi, govori Petrušić. Često “nesposobni, ali politički podobni”, dobivaju vodeća mjesta i sustav u tim mjestima ne funkcioira.

Hitnjaci su, upozorava, jedina žurna služba čiji djelatnici moraju raditi do 65 godina starosti, nemaju beneficirani radni staž. “Ima sluha, ali mislim da će ga biti mnogo više pred parlamentarne izbore”, kaže Petrušić dodajući da ne žele zakon kojim bi se riješilo samo ovo pitanje skraćenog radnog staža, nego žele zakon od kojega bi, prvenstveno, imali koristi pacijenti.

“Želimo da država više financira hitnu medicinsku služu. Od turističke pristojbe ili nečeg drugog, nije bitno, ali mora se izdvajati više novca”, poručuje. Objašnjava kako je najveći problem to što financiranje ovisi od jedne osobe, a ona može jednom odlučiti dati, a drugi put ne dati novac koji je neophodan za funkcioniranje službe.

Petrušić upozorava i da su vozila u lošems stanju i da mnoga od njih predstavljaju opasnost i za djelatnike Hitne i za pacijente koje oni prevoze. Nema ni helikoptera, Hitna koristi letjelice MORH-a koje ne zadovoljavaju potrebe.

Ravnateljica Hitne

Govoreći o ravnateljici Hitne kaže kako je ona na godišnjem te kako je ona za njega prvenstveno saborska zastupnica s plaćom ravnateljice. Služba se, kaže. nije unaprijedila njenom zaslugom. “Ona se nikom ne javlja na telefon. Nikom se ne javlja, ona tako funkcionira”, kaže.

“Da je jučer bila smjena, bilo bi kasno”, jasan je i dodaje kako je i javnost zasićena njenom neozbiljnošću. “Ona je godinama funkcionirala kao big boss i lupala šakom o stol. Vremena su se promijenila, to više ne prolazi”, zaključuje.

