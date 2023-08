Božo Kovačević: Milanović je ono što se može reći na sto načina rekao na najgori

Podijeli :

"Dodik nije izgledao kao da mu je ugodno, mislim da je svjestan da možda više neće moći biti predsjednik Republike Srpske," kaže vanjskopolitički analitičar i suosnivač Foruma za vanjsku politiku Božo Kovačević, komentirajući podizanje optužnice protiv Dodika zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta.

Dodik prijeti radikalizacijom i dovodi u pitanje Aneks 10 Daytonskog sporazuma, koji definira ulogu i ovlasti međunarodnog predstavnika, a koji je supotpisala i sama Republika Srpska. Osvrnuo se pritom i na reakciju hrvatskog predsjednika koji se u subotu pohvalio da ga je Dodik odmah obavijestio o, kako je rekao, “nekoj optužnici zbog nepoštovanja umirovljenog njemačkog političara koji provodi kolonijalnu vlast”.

“Ne znam zašto Milanović brani Dodika. Možda zbog privatnih ili poslovnih veza” Dodik ne priznaje optužnicu, veleposlanika optužio da širi srbofobiju

“Milanović je ono što se može reći na sto načina rekao na najgori,” smatra Kovačević. “Bosna i Hercegovina jest protektorat, ali međunarodna zajednica htjela je protektorat ukinuti još 2008. To se do sada nije dogodilo zbog političke nestabilnosti BiH koju UN i dalje smatra prijetnjom regionalnoj sigurnosti. Ne znam čemu pridonosi nazvati to kolonijalnom upravom.”

Model prisutnosti međunarodne zajednice u BiH u budućnosti će se ipak mijenjati, smatra Kovačević. Jer iako je bilo uobičajeno da imenovanje visokog predstavnika na znanje primi i Vijeće sigurnosti, to se u Schmidtovom slučaju nije dogodilo. “Očito zapadne savjetnice više ne vjeruju u mogućnost konsenzusa sa Ruskom federacijom , i za očekivati je da će vodeću ulogu u osiguranju mira, stabilnosti i reformi u BiH preuzeti Europska unija.”

