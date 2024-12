Kovačević: Savjetovao bih premijeru da izvuče pouke iz prvog kruga izbora

Podijeli :

Bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević komentirao je u Novom danu kod Nine Kljenak rezultat prvog kruga predsjedničkih izbora. Kandidat HDZ-a Dragan Primorac nije ostvario rezultat kakvom su se u stranci nadali, a predsjednik stranke Andrej Plenković nakon što je aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću pobjeda u prvom krugu izmakla za dlaku, izjavio je da je Primorac krenuo u utrku u koju nije htio nitko drugi iz vrha HDZ-a.

“To je jedna od rijetkih prilika u kojima premijer govori ‘mi, vi’, a ne samo on. Cijela kampanja je bila koncipirana tako da on vodi kampanju umjesto Dragana Primorca. Osnovno pitanje za HDZ, uz uzrok neuspjeha Primorca u prvom krugu, je tko je kriv za pogrešne poruke. HDZ-ovi birači su se opredijelili neizlaskom na izbore, što oni rijetko čine, i to je jasna poruka Plenkoviću. Kampanju je HDZ koncipirao tako da je vodi Plenković protiv Milanovića i to je uzrok ovako katastrofalnog HDZ-ovog rezultata na izborima. To je poruka da je i njima dosta premijerove autokracije. Sasvim sigurno im se nije svidio ni kandidat s obzirom na povijest njegovih odnosa s HDZ-om. Mislim da im je zasmetalo i to što je premijer ignorirao raspoloženje dobrog dijela biračkog tijela HDZ-a kad je u pitanju vanjska politika, rat u Ukrajini. Nema dvojbe da velika većina građana suosjeća s Ukrajinom i nema nikakve probleme u vezi s odlukama o pomoći Ukrajini i primanju izbjeglica. Ali premijer se katkad postavlja kao da o njegovoj politici ovisi kakav će biti odnos Zapada prema Ukrajini, on se stavlja u prve redove onih koji verbalno ratuju protiv Rusije i to stvara dojam da je Hrvatska spremna preuzeti rizike koje nije dužna preuzimati”, govori Božo Kovačević i dodaje da su “SAD i NATO jasno rekli da im je cilj strateški poraz Rusije”.

Kovačević kaže i kako je poznato da premijer “odbija izvršiti svoju ustavnu obvezu sukreiranja vanjske politike s Predsjednikom Republike”.

“Jedino što se moglo zaključiti iz njegovog patronizirajućeg odnosa prema Draganu Primorcu jest da će Primorac ubuduće potpisati sve što mu premijer donese na potpis”, navodi Božo Kovačević.

Što se tiče Milanovićevog rezultata u prvom krugu izbora, u kojemu je aktualnom predsjedniku nedostajalo tek nekoliko tisuća glasova da se stvari riješe već u nedjelju, Kovačević kaže: “Takve je pobjede HDZ ostvarivao 90-ih, ostvarivao ih je Franjo Tuđman.”

Premijer, govori Kovačević, ima pravo kad ističe svoje uspjehe, ali on u potpunosti zanemaruje svoje neuspjehe i poteze koji zaslužuju kritiku. “Njegov način obnašanja vlasti postaje sve više autokratski. On zanemaruje činjenicu da živimo u demokratskoj zemlji u kojoj mediji ne moraju slušati instrukcije vlade, kao što ih ne moraju slušati ni sudovi ni državni odvjetnik i kao što predsjednik nije samo osoba koja potpisuje odluke premijera. Premijer je stekao dojam da u državi mora sve biti kako on hoće. Primorac se trudio artikulirati neke elemente svog programa, zanemarujući pritom da je riječ o predsjedničkim izborima…”, kaže.

“HDZ je pogriješio izborom Dragana Primorca kao svog kandidata”, smatra Božo Kovačević navodeći primjer Primorčevih 15-ak posto glasova u njegovom Splitu. Ukazuje i na primjer Tomislava Jonjića koji je u svom gradu dobio više od 50 posto glasova birača koji su izašli na izbore.

Ako na Pantovčaku još pet godina ostane Zoran Milanović, kako će stvari funkcionirati?

“Mislim da bi se svi građani pridružili apelu upućenom i predsjedniku i premijeru: ‘Surađujte, sjednite, razgovarajte, usuglasite stajališta’. Bitan uzrok premijerovih frustracija je u tome što je izborni legitimitet predsjednika znatno veći nego izborni legitimitet premijera. Milanović je u prvom krugu u natjecanju osvojio više glasova nego HDZ i svi njegovi koalicijski partneri. To je znatan razlog za nervozu. Mora ga se uvažavati na onim područjima gdje su izričito definirane ovlasti predsjednika. Premijer teško poštuje i protokolarne regule, a protokolarno je Predsjednik ispred premijera. Savjetovao bih premijeru da izvuče pouke iz ovog prvog kruga izbora i da sluša što glasači HDZ-a misle o njegovoj politici te da se počne ponašati u skladu s Ustavom. Predsjednik bi i sebi i Hrvatskoj učinio dobro ako bi svoje govore koncipirao kao govor u večeri prvog kruga izbora, a ne kao one nekontrolirane improvizacije koje su dijelile društvo u većoj mjeri nego što su doprinosile zajedništvu”, zaključuje Božo Kovačević.

