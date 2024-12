Analitičar: Primorcu sada ne preostaje drugo nego da se bori sam. Dragan protiv Zorana, pa što bude

Podijeli :

Ogromna prednost iz prvog kruga predsjedničkih izbora ne ostavlja puno prostora Milanovićevom protukandidatu i vodi k zaključku da će drugi krug 12. siječnja biti puka formalnost.

S 30 posto prednosti, odnosno 483 tisuće glasova više u prvom krugu, aktualni predsjednik Republike i kandidat SDP-a Zoran Milanović ulazi u drugi krug s kandidatom HDZ-a Draganom Primorcem.

U takvim okolnostima ostaje za vidjeti s kakvom će kampanjom Primorac odigrati “jedan na jedan” te ima li HDZ nekakav tajni adut protiv Milanovića ili bolje reći plan B za sanaciju štete od mogućeg teškog poraza svoga kandidata.

“Takvu razliku nitko nikad nije nadoknadio”

Komunikacijski stručnjak i politički analitičar Jerko Trogrlić napominje da se nikada u novijoj povijesti političkih izbora, kako kod nas tako i u svijetu, nije dogodilo da neki kandidat u drugome krugu nadoknadi toliku razliku iz prvog kruga koliku je u nedjelju imao Milanović.

“Neovisno o tome što kreće sasvim nova utrka i što obojica kandidata imaju praznu glasačku kutiju, ovoga puta to ne znači previše jer takva razlika se nikada nije dogodila. Na predsjedničkim izborima do sada smo imali jedan jedini prevrat. Bilo je to 2014. kada je Kolinda Grabar Kitarović u prvome krugu zaostajala za Ivom Josipovićem pa pobijedila u drugom krugu. No ona je tada zaostajala za 2 posto, a ne 30 koliku je prednost Milanović imao u prvome krugu”, kaže.

“Bilo bi dobro da se HDZ makne iz Primorčeve kampanje”

Trogrlić također smatra da se ništa bitnoga u kampanji u drugome krugu ne može promijeniti.

“Okvir odnosa prema HDZ-u, koji je postavio Milanović i koji je očito važan biračima, ne može se promijeniti. Ne može on odjednom prestati biti autentični antihadezeovac. U konačnici, razlika između Milanovića i Primorca također je nešto što je zadano”, ističe.

HDZ i Primorac, dodaje, trebali bi učiniti sve da poraz u drugome krugu bude što blaži.

“Za Primorca bi u drugome krugu bilo puno bolje da nastupi imenom i prezimenom, samostalno. Ne zato što bi ga HDZ odjednom napustio, nego da ne vode klasičnu stranačku kampanju i da ne forsiraju predizborne skupove kao u prvome krugu, jer su se pokazali jalovima. Primorca bi HDZ trebao ostaviti da se, kao što je i on sam rekao, bori prsa o prsa, Dragan protiv Zorana pa što mu donese. Ne mislim da će mu donijeti previše, ali ako je Milanoviću jedina točka programa borba protiv HDZ-a, onda bi bilo dobro da se HDZ, odnosno Andrej Plenković i njegovi ministri maknu iz kampanje”, kazao je Trogrlić.

Glasovi s desnice ići će i Milanoviću

Valja vidjeti i kojem će se kandidatu eventualno preliti glasovi kandidata s desnice koji su zapeli u prvom krugu: Tomislava Jonjića, Mire Bulja, Branke Lozo pa i Marije Selak Raspudić. Tim više štoje Milanović tijekom prvog predsjedničkog mandata nekim svojim istupima dobivao naklonost desnijih birača.

“Milanović je pokazao svojim mandatom, a još više rezultatima u prvome krugu, da je puno više od klasičnog kandidata ljevice. On se u većem dijelu svoga mandata poprilično suverenistički obraćao. A i istraživanja pokazuju da se birači desnih kandidata koji nisu u drugom krugu ne dijele jednostrano i da ne idu svi njihovi glasovi Primorcu. Naprotiv, glasovi birača Mosta i Selak Raspudić čak u većoj mjeri idu Milanoviću”, napominje Trogrlić.

Dodaje da Primorac nije autentični kandidat desnice kao što ni Milanović nije kandidat ljevice kojeg desni birači ne mogu zamisliti.

“U HDZ-u dijelom ne razumiju da na parlamentarnim izborima mogu doći do 30-35 posto glasova i suvereno pobijediti, ali na predsjedničkim izborima potrebno im je 50 posto plus jedan birač. A to HDZ-u bez desnice nije moguće postići.”

Fokus će se brzo preći na lokalne izbore

Trgorlića smo na kraju pitali bi li HDZ trpio dugoročnu štetu u slučaju Milanovićeve pobjede nad Primorcem s 30 ili više posto razlike ili bi se fokus brzo prebacio na predstojeće lokalne izbore.

“Nije ovo kraj HDZ-a, kako neki pojedinci to možda priželjkuju, nego je prije svega pobjeda Zorana Milanovića. A nema baš dugo da je istog tog Milanovića Plenković pobijedio na parlamentarnim izborima. Daljnji rasplet ovisit će o tome kako će se i jedna i druga strana postaviti na skorim lokalnim i regionalnim izborima. U Zagrebu, primjerice, ni HDZ ni SDP nemaju jakog kandidata koji bi mogao zakomplicirati izbore Tomislavu Tomaševiću“, zaključio je Trogrlić.

