Božo Kovačević: Ova stvar pokazuje da i Plenković ponekad gubi kompas

Bivši veleposlanik u Rusiji i politički analitičar Božo Kovačević razgovarao je u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak o aktualnim političkim temama.

Govoreći o pressici ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek, Kovačević kaže kako mu je ostalo nejasno je li Ministarstvo kulture poduzelo kontrolu nakon početka izvida ili je ono dalo poticaj da se izvidi obave. “Na temelju ministričina istupa to mi nije jasno, ali stekao se dojam da je obustavljena svaka daljnja isplata nakon što je Ministarstvo doznalo da se provode izvidi, što bi značilo da su uključili svoje mehanizme kontrole nakon što su postali svjesni izvida. Nije to razjašnjeno na kraju, unatoč tome što je konferencija dugo trajala”, kaže Kovačević.

Ministrica kaže da ništa nije znala o postupcima svog pomoćnika. Kovačević kaže kako presumpcija nevinosti vrijedi kad je riječ o pravosudnom postupcima. “Ministrica je politička osoba, ne kažem da za nju i suradnike ne vrijedi pravosudna presumpcija nevinosti, ali za njih vrijedi očekivanje javnosti da će institucije kojima su na čelu voditi tako da se neće naći u situaciji da se protiv njih dižu optužnice i provode istrage. Čini mi se da je ministrici laknulo zbog toga što je shvatila da nije ona predmet istrage i moguće optužnice nego netko drugi. Je li ministrica mogla naslutiti da nešto s tim izvješćima nije u redu, ne mogu sa sigurnošću reći. Kao što ona s velikom sigurnošću tvrdi da je Ministarstvo spriječilo daljnju štetu, meni se čini da je Ministarstvo to napravilo nakon što je EPPO pokrenuo izvide”, kaže.

“U politici je općenito na djelu načelo da nastojite što duže izdržati na položaju i nadate se da će prestati interes javnosti za ono što je problem. U ovo slučaju ne da nije prestao, nego je i pojačan odlukom o imenovanju Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Kad se to sve uzme u obzir, dolazi se do zaključka da je i njegovo imenovanje bilo sračunato na to da će on koristeći se svojom ovlašću da određuje nadležnosti EPPO-a donijeti odluku da se EPPO ne treba baviti ovime. Ne kažem da je to bila premijerova namjera i da je Turudić dobio takvu zadaću, ali cijeli sklop javnosti poznatih činjenica daje takav zaključak”, kaže analitičar.

Pregovori HDZ-a i Domovinskog pokreta

“Na temelju svih izjava predstavnika DP-a, jasno je da DP ne odustaje od svog imperativa, da nema suradnje sa SDSS-om. Ne može im se zabraniti da dižu ruke, ali ne mogu biti dio vladajuće strukture i njihovi predstavnici ne mogu biti u strukturama državne vlasti. Taj uvjet je potpuno jasan, premijer treba odvagnuti što mu je važno i kako će formirati tu većinu bez SDSS-a. Pitanje je znači li to i bez ruku ostalih zastupnika manjina. Pretpostavljam da može nešto isposlovati u vezi s tim. Što se tiče zahtjeva DP-a, oni uporno tvrde da znaju tko su ratni zločinci koji dosad nisu proganjani i da će ih proganjati kad budu u vlasti. … Oni tvrde da DORH nije radio svoj posao i da to nije radio pod pritiskom SDSS-a. Jamče li oni da će DORH sada raditi bez ikakvog političkog pritiska ili da će raditi po njihovim nalozima. Način na koji govore, otvara mogućnost za pretpostavku da će oni DORH-u govoriti koga treba progoniti, a koga ne”, govori Kovačević.

“DP tvrdi da SDSS i HDZ u dosluhu s njim, dosad nisu DORH-u omogućili da utvrdi odgovornost za ratne zločine. Na to bi najprije trebao odgovoriti HDZ, to je izravna optužba Plenkoviću da je davao naloge DORH-u da ne radi kako treba. A on se stalno hvali da je omogućio svim tijelima da rade…”, govori analitičar.

Osvrnuo se i na izjavu Andreja Plenkovića da će sastaviti Vladu iz dišpeta.

“Čuo sam to i to premijeru ne služi na čast. Taj primjer, da će iz dišpeta sastaviti Vladu, kao i opaske o osobi koja je predsjednik Republike u smislu da to više nije predsjednik Republike, premda Sabor nije utvrdio njegovu odgovornost za kršenje Ustava, pokazuju da i Plenković ponekad gubi kompas”, kazao je.

