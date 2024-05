Jeste li znali da postoji pet jezika stresa? Evo kako saznati kojoj grupi pripadate

Podijeli :

Unsplash/Denis Oliveira

Jeste li se ikada posvađali s nekim i osjećali kao da vas dvoje govorite različitim jezicima? Ispostavilo se da to možda i nije tako daleko od istine: te poteškoće u komunikaciji mogle bi biti posljedica različitih jezika stresa, u biti načina razmišljanja o tome kako reagirate na izazovne situacije.

“Kada smo pod stresom, naša krv odlazi u naše tijelo i napušta područje našeg frontalnog režnja. Dakle, naš prednji režanj je na neki način isključen”, rekla je Chantal Donnelly, fizioterapeut, istraživač stresa i autorica knjige “Smireni: kako pronaći mir u svijetu koji uzrokuje stres”.

Frontalni režanj odgovoran je za funkcije poput samokontrole, emocija i razmišljanja, prema klinici Cleveland. “Imamo i te kranijalne živce koji počinju u moždanom deblu”, rekla je Donnelly. “Oni su povezani s komunikacijom i vezom, a oni postaju ugroženi kada smo u odgovoru na stres.”

“Dakle, kada ste u svađi i sa sugovornikom ne govorite istim jezikom – zapravo imate problema s komunikacijom ”, objasnila je.

Ovo objašnjava zašto ste možda osjećali da jednostavno ne možete doprijeti do svog partnera, djeteta ili prijatelja tijekom sukoba: stvarno se niste razumjeli u tom trenutku.

Donnelly je osmislila koncept stresnih jezika radeći sa svojim klijentima. Otkrila je da je upravljanje stresom ključni element koji nedostaje u njihovom liječenju. “Jezik stresa” nije službeni termin, ali koncept vam može pomoći da naučite više o sebi i svojim voljenima, slično kao jezici ljubavi koji su postali naširoko poznati posljednjih godina.

U nastavku stručnjaci govore više o jezicima stresa, kako odrediti svoj i zašto je važno upravljati stresom.

Pet različitih jezika za stres

Prema njenom istraživanju postoji pet kategorija jezika stresa, a mnogi od nas spadaju u jednu (ili možda nekoliko) od njih. Oni su:

Imploder: Ovo je odgovor “zamrzavanja” na stresnu situaciju. Imploder se može osjećati beznadno, bespomoćno i paralizirano, objasnila je Donnelly.

Exploder: Ovo je odgovor “bori se ili bježi” na stresnu situaciju. Ova osoba može imati prenapuhanu reakciju na stresnu situaciju; mogli bi postati razdražljivi, frustrirani ili ljuti, ili čak napustiti situaciju s kojom se ne mogu nositi, rekla je Donnelly.

Popravljač: Ova reakcija: “nastoj se sprijateljiti” obično je način na koji žene izražavaju reakciju na stres. To može izgledati kao umirenje, ugađanje ljudima, prekoračenje granica, pa čak i “majčinstvo” prema ljudima koji nisu vaša djeca, prema Donnelly.

Bijeg: Osoba koja otupi pred vanjskim svijetom kad stvari ne idu dobro. Ova osoba obično koristi bijeg od stvarnosti ― poput droga, alkohola, videoigara, prekomjernog rada ili pretjeranog vježbanja ― kao mehanizam suočavanja sa stresom.

Poricatelj: To je netko tko posjeduje toksičnu pozitivnost kao odgovor na stres i može biti pretjerano optimističan da izbjegne stvarnost, objasnila je Donnelly.

“Prva tri temelje se na biološkom smjeru kamo ljudi idu kad su pod stresom”, rekla je Donnelly. “Posljednja dva, poricatelj i ovaj koji bježi, temelje se na strategijama koje ljudi pokušavaju koristiti redovito kako bi ga prevladali ili upravljali stresom.”

Da biste shvatili koja ste vrsta stresa, Donnelly je rekla da biste trebali potražiti obrasce reakcije na stres kod sebe i kod drugih kada imate težak dan.

“Predlažem da ljudi pitaju svoje partnere vide li obrazac i shvate da se možda nećete složiti, ali da se odmaknu i budu stvarno znatiželjni što vaš partner vidi u vama”, rekao je Donnelly. “Zapravo se radi o tome da uhvatite sebe i svog partnera u ovim ponavljajućim pristupima stresu.”

Imajte na umu da možete spadati u više kategorija. Ili neki ljudi mogu izazvati drugačije reakcije na stres u vama: možda biste, na primjer, drugačije reagirali na svoje roditelje nego na svog partnera ili šefa.

Važno je poznavati svoj jezik stresa

Baš kao i poznavanje vlastitog jezika ljubavi i jezika vašeg partnera, korisno je razumjeti kako se vi i ljudi oko vas nosite sa stresom. Na taj ćete način moći predvidjeti kako bi vaš prijatelj, šef ili partner mogao reagirati u svađi, što može dovesti do smirenije interakcije i lakše predvidjeti što im je potrebno u ovom trenutku.

“Razumijevanje jezika stresa donosi više razumijevanja u vašim odnosima”, rekla je Donnelly.

“Mislim da su jezici stresa korisni u smislu da su zabavni i da možete naučiti mnogo o sebi”, rekao je Christopher Hansen, licencirani profesionalni savjetnik u San Antoniju. Iako “jezik stresa” nije službeni klinički izraz, ideja ima svoje mjesto u mentalnom zdravlju, rekao je.

Na primjer, ako je vaš govor stresa “eksplodirajući” i imate ispade tijekom stresnih trenutaka, identificiranje vašeg obrasca agresije omogućuje vam da se sljedeći put zaustavite, primijetio je Hansen. Ili ako ste “popravljač” i skloni ste prekoračiti granice u stresnim situacijama, možete to priznati i uhvatiti se prije nego što to ponovno učinite.

Drugi načini rješavanja stresa

Stres može uništiti vaše mentalno i fizičko zdravlje podjednako. Može uzrokovati fizičke simptome poput glavobolje, bolova u prsima, problema sa spavanjem i umora, uz emocionalna stanja poput tuge, ljutnje, preopterećenosti i još mnogo toga, prema klinici Mayo, prenosi HuffPost.

“Kumulativni stres vjerojatno je najveći uzrok razvoja anksioznih i depresivnih poremećaja”, rekao je Hansen. Osim toga, kronični stres može dovesti do velikih problema poput bolesti srca i visokog krvnog tlaka.

Ovi rizici jasno pokazuju zašto biste trebali upravljati svojim stresom što je više moguće, bilo kroz razumijevanje vašeg govora stresa ili usvajanjem promjena načina života, kao što je održavanje zdrave rutine, kako biste ostali mirni.

“Rutina je tajna dobrih hormona stresa”, rekla je za HuffPost Elizabeth Shirtcliff, profesorica istraživanja u Centru za translacijsku neuroznanost na Sveučilištu Oregon. Kako biste lakše kontrolirali stres, možete pokušati jesti svaki dan u isto vrijeme i imati rutinu odlaska na spavanje, režim vježbanja i redovite hobije na koje se oslanjate.

“Sve će to biti načini koji će pomoći vašem tijelu da predvidi dan i stoga ne morate pretjerivati”, rekla je Shirtcliff za HuffPost.

“Ako udišete brojeći do tri i izdišete brojeći do šest, to će malo smiriti vaš živčani sustav”, rekla je Donnelly.

Što učiniti ako ste još uvijek pod stresom

Stres može postati nepodnošljiv nakon određene točke i bez obzira na to koliko ste upoznati sa svojim jezikom stresa, možda će vam trebati dodatna podrška da se nosite s njim – pogotovo jer kronični stres, koji može dovesti do zdravstvenih problema sa srcem, nije lako samo tako isključiti.

“Lakmus test za to je li nešto problem ili ne je utječe li to na vaše odnose, vašu sposobnost za rad, vašu sposobnost da se zabavite, da uživate u životu”, rekao je Hansen. “Ako se povlačite, sve su to teški simptomi depresivnog ili anksioznog poremećaja.”

Ako vam ovo zvuči poznato, bilo bi dobro potražiti stručnu pomoć, ako je moguće.

“Najveća stvar koju uvijek kažem… da je znak snage priznati da vam je potrebna pomoć i dobiti pravu pomoć”, zaključio je Hansen.

