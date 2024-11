Branko Kolarić o nepravilnosti na biračkom mjestu: “Takve stvari se ne bi trebale događati!”

Podijeli :

SDP-ov Branko Kolarić, kandidat za predsjednika zagrebačkog SDP-a, gostovao je u N1 Studiju uživo kod Ilije Radića gdje je komentirao ponavljanje izbora u zagrebačkom SDP-u na jednom biračkom mjestu.

Zagrebački SDP na novog će lidera ipak morati pričekati. Naime, iako su najviše glasova u prvom krugu za predsjednika zagrebačkog SDP-a dobili aktualni v.d. predsjednika organizacije Branko Kolarić i zastupnik u Zagrebačkoj skupštini Renato Petek gradska izborna komisija SDP-a Zagreb ove subote nije objavila službene rezultate i to zbog utvrđenih nepravilnosti na biračkom mjestu Peščenica – Žitnjak gdje je pronađen jedan glasački listić više nego je bilo izašlih članova.

“Je li se nekog zaboravilo zaokružiti ne znam, ali u takvim slučajevima izbori se moraju poništiti. U kutiji je bio jedan glasački listić više nego što je bilo izašlih članova.To nije lijepo za stranku i takve stvari se ne bi trebale događati”, komentirao je Kolarić.

Rekao je i kako je, iako službenih podataka još nema, vrlo zadovoljan svojim rezultatima.

Osvrnuo se i na lokalne izbore i dodao kako su pripreme za njih već počele.

“Radimo program, a u javnost krećemo odmah nakon ovih izbora”, otkrio je Kolarić.

Kampanja Milanovića i kandidatura za gradonačelnika

Kolarić je komentirao i kako je zadovoljan kampanjom Zorana Milanovića.

“Mislim da je izvjesna njegova uvjerljiva pobjeda”, rekao je.

Najavio je i svoju kandidaturu za gradonačelnika Zagreba te je otkrio na čemu će bazirati političku put.

“Svakako ću predstaviti tim ljudi koji imamo. Ono što želim pokazati je da SDP zaista ima kadrovsku širinu u odnosu na ostale stranke. Napravit ćemo sjajan program. Prvenstveno ću se baviti SDP-om, ljudima SDP-a i programom SDP-a”, kaže.

Mandat Tomaševića

Komentirao je i mandat Tomislava Tomaševića i njegovo nepovjerenje prema koalicijskom partneru.

“Nepovjerenje je bilo prisutno, a pogotovo u početku. To je bilo veliko nepovjerenje, do razine paranoje mogu reći. Kroz neko vrijeme se to poboljšalo. Vidjela se dobronamjernost SDP-a”, rekao je Kolarić.

Štrajk u zdravstvu

Kolarić, koji je i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar, se osvrnuo i na štrajk zdravstvenih djelatnika.

“Štrajk je krajnje nužna i legitimna mjera koju treba koristiti ako se ne mogu ispregovarati neke stvari. U ovakvim situacijama je važno ne samo da se priča o plaćama i koeficijentima nego i o uvjetima u kojima rade zdravstveni djelatnici.

HDZ vodi javno zdravstvo tako da ga oslabljuje i da radi privatizaciju. Oni to nikad neće priznati. Svakako je organizacija javnog zdravstvenog sustava jedan od prioriteta i pitanja državne sigurnosti, a HDZ to ne radi dobro”, smatra Kolarić.

