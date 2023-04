Bressan: Plenković pokušava uvesti zapad u Ukrajinu, mogao bi i u Hrvatsku

Podijeli :

N1

Uoči današnjeg sastanka krovnih liječničkih udruga s premijerom Andrejem Plenkovićem gost N1 Studija uživo bio Leonardo Bressan iz KoHOM-a.

“Nadam se da je premijer shvatio da ovo nije ne-tema, nego da je itekako tema i da se drmaju temelji socijalne države kakva je zapisana u našem sustavu”, rekao je Bressan.

“Sve ovisi o premijeru, ali štrajk je i dalje vrlo vjerojatna opcija”

Ne zna hoće li premijer danas na sastanku pristati na zahtjeve liječničkih udruga.

“Ja neću biti prisutan, možda i bolje. Premijer mora shvatiti da je on taj koji vuče konce. Vjerojatno on to zna jer ovo što je bilo ovih godina, zbog čega mi nemamo uspjeha putem institucije Ministarstava zbog unutarstranačkih odnosa u vladajućoj stranci jer uvijek negdje zapinje. Na čelu cijele političke piramide je Andrej Plenković i vrijeme je da se on aktivno uključi u to i da osvijesti sebe i najbliže suradnike, pritom ne mislim na ministre, jer ovakvu situaciju treba riješiti. Kronično postaje akutno i pitanje je pružanja kakve-takve zdravstvene skrbi stanovnicima Hrvatske. Upozoravamo već neko vrijeme i sada smo došli pred zid”, kaže Bressan.

“Jedinstvena je prilika za jednog premijer, osim što pokušava uvesti zapad u Ukrajinu, mogao bi uvesti zapad i u Hrvatsku”, dodao je.

U Ministarstvu zdravstva su izračunali da bi zakon koji liječnici traže težio između 70 i 90 milijuna eura, a za izjednačavanje koeficijanata trebalo bi još 70 milijuna eura. Bressan kaže da novac nije problem.

“Ako su iskreni, shvatit će da novac nije problem, da je to krikiri. Upozorio sam već ranije da je najveći problem u sustavu zdravstva HZZO.”

Ipak, kaže da ima određenu dozu optimizma.

“Vidimo među pacijentima da raste razumijevanje za našu sitauciju u kojoj nalazimo i zato sam umjereno optimističan da bi Andrej Plenković mogao povući neke dobre poteze, prvenstveno da disciplinira HZZO”, zaključuje Bressan.

Tijeg događaja uživo pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.