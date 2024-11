Plenković o izborima: Datum smo izabrali zbog mirnijeg ozračja. Bulj: Plenković je Grinch

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u srijedu je, nakon predstavljanja proračuna u Saboru, odbacio tezu da Vlada kontrolira DORH, kazavši da 'opozicija halucinira da netko nekoga pokušava zaštititi'.

“Izbori su 29. prosinca jer smo smatrali da je bolje prvi krug održati između Božića i Nove godine, kako bi se drugi krug održao u što mirnijem ozračju, daleko od blagdana. To je cijela bit, a to što oporba govori, nije previše bitno”, rekao je Plenković novinarima u Saboru objašnjavajući Vladinu odluku da se između dva datuma (22. i 29. prosinca) odlučila za kasniji.

Potom se žestoko obrušio na aktualnog predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji kao kandidat SDP-a ide po novi petogodišnji mandat na Pantovčaku.

Bulj: Grinch Plenković

“Mi smo imali sramotu, katastrofu, užas od udara na parlamentarni sustav, koji je izveo kršitelj Ustava Milanović na proljeće, koji je prvi put u povijesti organizirao izbore usred tjedna. Imali smo nepotrebni trošak, protuustavno angažiranje u kampanji SDP-a i njegovih jataka, koji su bili ukopčani u Sašu Pozdera (poduzetnik uhićen zajedno s bivšim ministrom zdravstva Vilijem Berošem) od 2011. do 2015., jer je i njima isto prodavao medicinsku opremu, udar na sve standarde demokracije, pa izgubi s 19 razlike. Onda smo imali udar na SOA-u, Hrvatsku vojsku, Sabor i u takvom cirkusu idemo na predsjedničke izbore”, kazao je premijer.

Miro Bulj: Mi smo za opoziv Vlade bili i ostali

Mostov zastupnik i predsjednički kandidat Miro Bulj ustvrdio je kako je Plenković raspisivanjem izbora 29. prosinca, o čemu će Vlada na sutrašnjoj sjednici donijeti službenu odluku, poput Grincha građanima ukrao Božić.

“Hrvatska je tradicionalno kršćanska zemlja, a božićni blagdani su i za one koji nisu vjernici vrijeme obiteljskog okupljanja i mira. Činjenica je da je Grinch ukrao Božić kako bi malo pomagao svome kandidatu da dobije pokoji glas od dijaspore. No, ovaj put se prevario jer je on ključni krivac što se nikad više mladih nije iseljavalo nego za vrijeme njegova mandata – Grincha Plenkovića”, poručio je Bulj.

Selak Raspudić: U novu godinu s novom predsjednicom

Nezavisna Marija Selak Raspudić odabir tog datuma također vidi kao HDZ-ovo kalkuliranje s vraćanjem dijaspore za vrijeme blagdana kući, no smatra kako njihovom kandidatu Draganu Primorcu nema im pomoći.

Selak Raspudić objasnila zašto je jedina koja može pobijediti Milanovića: Postoji jedna vrlo očita činjenica

“Sigurno da nijednoj normalnoj i razumnoj osobi nije ugodno građane opterećivati politikom u vrijeme kada se opravdano okreću svojim obiteljima, no, ja sam spremna, poznato je da sam u kampanju krenula i prije godišnjih odmora, a ne kao neki tek na jesen”, kazala je.

Spremna je na preseljenje iz Sabora na Pantovčak. “Mogu samo reći – u novu godinu s novom predsjednicom”, dodala je.

Za SDP izbori mogu biti bilo kada. “Nama je potpuno svejedno jer će SDP-ov kandidat Zoran Milanović pobijediti kad god izbori bili”, rekao je SDP-ov Mišel Jakšić.

Kekin: Plenković želi dodatno sniziti izlaznost i spasiti svog kandidata i sebe

Svejedno je i zastupnici i predsjedničkoj kandidatkinji platforme Možemo Ivani Kekin.

Kekin priželjkuje sučeljavanja: Milanoviću je strategija da što manje govori, a Primorca je frka

“Mi smo bili spremni za oba datuma, ali može se reći da Plenković izborom 29. prosinca pokušava dodatno sniziti izlaznost i, koliko je to moguće, spasiti svog kandidata i samog sebe od potpunog poniženja”, ustvrdila je.

Oko datuma se previše ne uzbuđuju ni iz Domovinskog pokreta. “Mi smo podržali kandidata našeg partnera HDZ-a i sudjelujemo tu kao potpora”, rekao je Ivica Kukavica.

Zastupnica DOSIP-a Dalija Orešković smatra da smo kao društvo politički sazreli za donijeti odluku da se datum budućih predsjedničkih izbora ipak pomakne s vremena božićnih i novogodišnjih blagdana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Bivša bankarica EPPO-u priznala izvlačenje EU zajmova za poduzetnike u koroni. Evo kakvu je kaznu dobila Profesor kaznenog prava: Turudićeva odluka je očekivana, EPPO nema mogućnosti da je ospori