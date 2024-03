Burne reakcije na Milanovićevu izjavu o eutanaziji Ustavnog suda: “Strašno je što govori o bivšim kolegama”

Podijeli :

Zoran Milanović je u četvrtak ponovio ono što je u srijedu rekao našoj Nataši Božić u ekskluzivnom intervjuu: "Ustavni sud nije potreban, barem ne ovakav." Reakcija na to bilo je dosta, i to od gotovo svih političkih stranaka, ali malo od ustavnih sudaca ili stručnjaka. No, to je samo jedna od njegovih izjava koja je zazvonila.

“Vjerujte mi, majke mi, bit ću pošten, majke mi”, kaže predsjednik Zoran Milanović.

Premda se ljutio zbog inzistiranja na pitanjima, predsjednik Republike i kandidat za premijera na kraju je bio sasvim jasan:

“Neću dati mandat nikome na lijepu riječ, nema mandata bez 76 potpisa.” “Može li mandat relativnom pobjedniku? Ne može! Ne može!” “Ne pada mi na pamet da nakon 34 dana sastavljam Vladu kao Kolinda Grabar Kitarović.”

Milanović: Ustavni sud su opasni ljudi opasnih namjera

U HDZ-u kažu – otkriva toplu vodu. Uvjereni su da nakon izbora neće biti dilema.

Gordan Jandroković smatra da će sve biti riješeno bez problema te da će HDZ s partnerima imati 76 potpisa.

Milanović o odnosu prema Bruxellesu: “Ne znači da se treba dići na oružje, ali…”

Važno je da je predsjednik dao jasno jamstvo da će se u postizbornom procesu držati striktno slova Ustava.

“Ako je rekao da će dati mandat onome tko ga uvjeri da ima 76 posto zastupnika potpore u parlamentu, onda je to jasno jamstvo. Tako proizlazi iz ustavne norme”, kaže stručnjak za ustavno pravo Đorđe Gardašević.

I dok jasne poruke Milanovića oko mandata svi pozdravljaju, jedna druga ideja – ona o eutanaziji Ustavnog suda – nailazi na burne reakcije.

Za desetoro Ustavnih sudaca u lipnju ističe mandat i trebalo bi birati nove, ali upitan želi li ukidati Ustavni sud, Milanović odgovara: “Ovakav Ustavni sud mora ići, ovo su opasni ljudi opasnih namjera.”

Rušitelj institucija, optužuje HDZ

“Strašan napad predsjednika na Ustavni sud. Strašno je to što predsjednik govori o Ustavnom sudu, o sucima Ustavnog suda koji su neki njegove bivše kolege. To nije dobro za državu ni za društvo”, smatra HDZ-ov Ivan Malenica.

Milanović nabrajao što bi mijenjao ako postane premijer. Spominje mirovine, banke, dopunsko, apartmane…

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić nije izrekao jasan stav: “Ne znam, to nije u našem programu.” A i na pitanje bi li podržao takav potez odgovara nejasno, naglašavajući da sve ovisi o koalicijskim partnerima.

U debati N1 televizije oporba odgovara da nije dobar ni zarobljen Ustavni sud. Suprotno misli samo HDZ-ov Nikola Mažar.

“Taj sud je dio naše pravne strukture i institucionalnog okvira. Ne treba ga ukidati, već graditi i unaprjeđivati”, kaže Gardašević.

U ovom izbornom razdoblju Ustavni sud će motriti što radi predsjednik, no pod budnim okom javnosti bit će i ono što radi Ustavni sud. Povjerenje u obje institucije na neki način će se vidjeti i u rezultatima izbora.

