Puljak odgovorio DIRH-u: Ovo nije pravna država – ovo je pokazna vježba političke represije

Državni inspektorat optužio je u četvrtak splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka za iznošenje neistina i obmanjivanje javnosti, navodeći kako je tijekom njegova mandata utvrđena bespravna gradnja u kompleksu Vila Dalmacija, a radovi su nastavljeni i nakon službene zabrane.

Predsjednik Centra, gradonačelnik Splita Ivica Puljak promptno je reagirao na priopćenje Državnog inspektorata objavljeno u četvrtak.

Gradonačelnik iz redova Centra ga naziva “agresivnim i manipulativnim, napisanim isključivo s ciljem da diskreditira političku opciju koju predstavlja, kao i njega osobno.”

Puljak nastavlja:

“Istina je jednostavna: kazna mi je izrečena zbog radova koje je naručio moj prethodnik iz HDZ-a, a koje su mi prilikom preuzimanja vlasti prikrili u službenom zapisniku. Povjerenica Vlade Mirna Veža svjesno je prešutjela postojanje neregularnosti i time obmanula novi gradski tim. Državni inspektorat uopće se ne osvrće na to kako su radovi započeli, tko ih je pokrenuo, ni zašto su prikriveni pri primopredaji vlasti. Umjesto da odgovore na ta ključna pitanja, bave se mojim političkim stavovima i pokušavaju me ušutkati prijetnjama i kaznenim prijavama”, navodi on, dodajući da bi u svakom uređenom društvu institucije bile neovisne, a ne produžena ruka političke moći.

“Ovo nije pravna država – ovo je pokazna vježba političke represije. No, neće me zastrašiti. Nastavit ću govoriti istinu, nastavit ćemo se boriti za javno dobro i nastavit ćemo raskrinkavati političku korupciju – koliko god to nekima bilo neugodno. Split nećete više vratiti pod svoju kontrolu” poručuje Puljak.

Puljak o uhićenju supruga Ninčević Lesandrić: HDZ Hrvatsku pretvara u zemlju iz našeg susjedstva

DIRH optužio Puljaka da mu nanosi štetu ugledu

Državni inspektorat u priopćenju tvrdi da Puljak u javnim nastupima “ponavlja lažne tvrdnje” te time “obmanjuje hrvatske građane” i “nanosi štetu ugledu Državnog inspektorata i glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića“.

Grad Split prijavio je izvođenje radova u kompleksu Vila Dalmacija, nakon čega je inspekcija utvrdila bespravnu gradnju i zatvorila gradilište. Unatoč zabrani, radovi su nastavljeni, zbog čega je Puljak kao odgovorna osoba investitora kažnjen s 13.272 eura.

Puljak se žalio na odluku, no sudovi su potvrdili da je kazna opravdana. Također, protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog protupravne gradnje i skidanja službenog znaka. Iz Inspektorata ističu da kaznu nije podmirio u zakonskom roku, zbog čega postupak prisilne naplate provodi nadležno tijelo, piše Jutarnji.

