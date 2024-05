Butković i Milanović nastavili sukob: “Zorane, čujem da si me danas opet prozvao”

Podijeli :

Sime Zelic/PIXSELL

Oleg Butković ponovno se putem Facebook statusa obratio predsjedniku Zoranu Milanoviću.

Prozvao ga je zbog njegovih izjava iz Svete Nedelje, gdje je komentirao Butkovićevu potencijalnu kandidaturu za predsjednika Republike.

Butković: Milanović je zreo da izgubi na izborima. Hoću li ja biti kandidat? Polako

“Je li pitao kravu za to? Odnosno, to nije krava ni bik. Tko god bude kandidat HDZ-a i tko god bude… gledam Plenkovića. Našeg herojskog zeca. Tko god bude kandidat HDZ-a bit će njegova produžena ruka. Jedini zadatak bio bi mu da bude omekšivač, da se ne bunimo, da se krade ili kraducka. Bio to Oleg ili neki drugi nositelj lijepog ruskog imena. Ima li među njima netko tko nema rusko ime”, izjavio je Milanović.

Butković je to doživio kao poziv za novi verbalni obračun.

“Zorane, čujem da si me danas opet prozvao jer imam rusko ime. Rusija te ne smeta kad je u pitanju tvoj rođak, ali te smeta moje rusko ime. Ljude se sudi po djelima, a ne imenima. Tvoja djela kao predsjednika su toliko mizerna da se svode na prozivanje ljudi po imenima ili međunarodna putovanja u Laktaše. P.S. Drago mi je da si se vratio u ring nakon što si iz njega pobjegao glavom bez obzira. Srdačan pozdrav, Oleg”, napisao je Butković.

